https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/protsedura-omolazhivaniya-ekologicheskaya-aktsiya-proshla-na-gosdachakh-v-myussere-1038438824.html

Процедура омолаживания: экологическая акция прошла на госдачах в Мюссере

Процедура омолаживания: экологическая акция прошла на госдачах в Мюссере

В рамках экологической акции на территории Сталинской и Горбачевской государственных дач ученики Звандрыпшской школы посадили сто саженцев сосен. 01.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-01T19:40+0300

2022-04-01T19:40+0300

2022-04-01T20:15+0300

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О том, откуда были доставлены саженцы сосен, в чем была необходимость проведения экологической акции на государственных объектах, что об этом думают дети и в чем их мотивация, а также, что удивило школьников во время экскурсии по даче последнего Генерального секретаря СССР Михаила Горбачева и о том, как его супруга руководила стройкой этой дачи, читайте в материале Sputnik.Посадить, полить и забитьГосударственные дачи Иосифа Сталина и Михаила Горбачева соседствуют на берегу бухты в Мюссере. С местом они не прогадали. Вокруг живописная природа – холмы, густая растительность, редкие виды деревьев, в шаговой доступности море и парковые зоны.В пятницу, 1 апреля, на этой территории площадью более 200 гектаров прошла экологическая акция, организованная управлением Государственными дачами Абхазии. Ученики Звандрыпшской школы высадили там сотню краснокнижных сосновых саженцев, подаренных дирекцией Пицундо-Мюссерского заповедника.Дети отнеслись к этой миссии с большой ответственностью и самоотдачей. Будущие мужчины взяли на себя самую трудоемкую часть работы. Они выкопали лунки, аккуратно поместили в них деревья и забили колышки из бамбука рядом с ними для того чтобы никто случайно на них не наступил. Девочки приносили воду и подавали саженцы.Как правильно все это делать, им подсказывал директор школы Джума Габуния, который наравне с молодежью лихо справлялся с лопатой."Корни деревьев обязательно должны быть накрыты почвой, иначе они засохнут. При высадке нужно следить, чтобы корни не пострадали. Также надо немного подсыпать в лунку земли и камней. Затем поливаем водой и надавливаем ногой на землю, чтобы воздух вышел на поверхность", – объяснил ученикам правила посадки деревьев Габуния.В акции приняли участие ученики не только старших классов, но и младших. Каждый по мере своих сил внес свою лепту в это дело. Руководство госдач и управления также не остались в стороне. Скучать никому не пришлось.Ученица девятого класса Камилла Джарсалия призналась, что подобные акции для нее не новы. Каждую весну на прилегающей к ее школе территории проводится субботник, сажают новые деревья.По словам школьницы, она обеспокоена экологической ситуацией в мире и особенно в Абхазии. Ее огорчает то, как некоторые нерадивые жители страны относятся к природе и бросают мусор там, где им удобно.Камилла также призналась, что впервые посетила государственную дачу Михаила Горбачева. Раньше она только о ней слышала и видела на фотографиях в интернете."Здесь очень красиво. Во время экскурсии нам подробно рассказали о самой даче, о том, для кого она была и как построена. Больше всего меня поразила огромная люстра (люстра архитектора Зураба Церетели высотой 24 метра – прим.) и плавательный бассейн", – поделилась впечатлениями Джарсалия.Помимо ознакомительной экскурсии по госдаче, школьники не упустили возможность немного покатать шары на раритетном бильярдном столе и сделать фото на память.Кемран Кецба в этом году заканчивает учебу в школе и планирует поступать в Абхазский госуниверситет на агроинженерный факультет. Отчасти прошедшая экологическая акция и ее цели связаны с его будущей специальностью.Кецба отметил, что работать на земле для него – дело привычное. Он живет в селе Звандрипш и нередко занимается хозяйственными делами, в том числе высадкой фруктовых насаждений.Организаторы акции в качестве благодарности за помощь подарили школьникам пятитомный сборник сочинений Омара Бегуаа, который вышел недавно.Прошлое и настоящееПо словам директора комплекса государственных дач в Мюссере Омара Хагба, главная цель этой акции заключается в омолаживании парковой зоны."Сегодня впервые за все послевоенное время здесь сажают новые деревья. Кстати говоря, вся территория госдач заповедная, почти все деревья краснокнижные. Парку уже около 90 лет, и он стареет. По этой причине мы решили обновить его, омолодить и, в первую очередь, привить любовь к природе детям", – сказал Хагба.В парке госдач произрастают тысячи деревьев, в том числе иберийский дуб, пальмы, пицундская сосна, гинкго билоба, магнолии.В прошлом въезд на круглосуточно охраняемую зону был закрыт для туристов, но все изменилось около пяти лет назад, когда власти разрешили принимать там гостей. Как отметил Хагба, это во многом облегчило работу по содержанию дач и появились собственные возможности для решения ряда проблем."Нам удалось отремонтировать эти уникальные плафоны для уличного освещения, установили и запустили два километра освещения в парке, сейчас производится ремонт кровли гостевых домов, наняли сотрудников для уборки парка, запустили котельную и теперь у нас всегда есть отопление. Также отциклевано около 30% помещений", – уточнил он.До Отечественной войны народа Абхазии уходом за территорией государственных дач в Мюссере занималось около 180 человек, рассказа Хагба и с сожалением добавил, что сейчас такую же задачу пытаются выполнять три наемных работника.Проблемой, которую своими силами решить не получится, Хагба назвал просадку площадки у здания дачи Горбачева. Из-за этого вода после дождей стала попадать в несколько хозяйственных помещений.Что касается Сталинской дачи, отметил он, она тоже требует больших финансовых вложений. Настало время отремонтировать окна и двери, отциклевать паркет, избавиться от вредителя деревянных конструкций шашеля.Сотрудник Управления государственными дачами Абхазии Татьяна Медведева подчеркнула, что многие жители республики не осведомлены, каким культурным наследием обладает Абхазия, и подобные акции не только сближают молодежь с природой, но также восполняют пробелы в знании истории своей страны.Директор Звандрыпшской школы Джума Габуния видит острую необходимость в частом проведении таких культурно-экологических мероприятий. Более того, он уверен, что за каждой школой должны быть закреплены определенные участки для ухода за ними.Экскурс в историюИстория ныне действующих государственных дач руководителей СССР Иосифа Сталина и Михаила Горбачева началась не на "ровном месте". Как рассказал замдиректора этих объектов Рустам Дбар, сначала это живописное местечко в конце XIX – начале ХХ веков облюбовал крупнейший в ту пору нефтяной магнат Российской империи Степан Лианозов.Пока принц Александр Ольденбургский строил великосветский курорт в Гагре, Лианозов возводил пансионат в Мюссере. Место выбрал исходя из уникальных климатических условий и наличия рядом трех минеральных источников."Сюда приходил теплоход с туристами. Билет из Гагры на него тогда стоил один рубль. Была лечебница и пансион. Затем в Абхазии установили советскую власть и на руинах трехэтажного особняка из мрамора Лианозова для Сталина построили дачу. Также появились дачи для нескольких других партийных деятелей", – поделился Дбар.В 1988 году чуть ниже Сталинской резиденции построили дачу Горбачева под названием "Чайка-М". В наши дни это одна из действующих резиденций президента Абхазии.Задача по строительству пятиэтажного здания с двумя цокольными этажами на склоне, где произрастали цитрусы, для архитектора Зураба Церетели и мастеров легкой назвать нельзя. Для этого им пришлось взорвать часть скалы. Поговаривают, что место выбрала сама супруга Михаила Горбачева Раиса Горбачева, но инициатором такого проекта был тогдашний министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварнадзе, который дружил с семьей генсека.Дачу сдали в 1990 году, но Горбачев так ни разу ее не посетил. Зато его супруга, по словам Дбар, приезжала туда три раза и оставила о себе "неизгладимое" впечатление."Говорят, она была суровой и с характером. Некоторые работы пришлось переделывать по пять или шесть раз. Например, первый облицовочный камень был из мрамора, и ей он не понравился. Потребовала заменить на травертин, который она видела во время поездки в Рим", – сказал Дбар.Первое посещение дачи Раисой Горбачевой тоже не обошлось без скандала. Ее не устроил абхазский галечный пляж, и она распорядилась заменить камни песком из болгарского пляжа Золотые Пески.Просьбу первой леди выполнили. Из Болгарии в Абхазию доставили около восьми барж с этим песком, которым посыпали берег. Правда, он там не "прижился". С годами все смыло волнами и местная галька снова проступила.

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