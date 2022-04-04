https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/dolya-rublya-v-torgovle-stran-eaes-prevysila-dve-treti-1038472066.html
Доля рубля в торговле стран ЕАЭС превысила две трети
Доля рубля в торговле стран ЕАЭС превысила две трети
О том, как страны ЕАЭС используют во взаимных расчетах национальные валюты рассказал министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии... 04.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-04T08:45+0300
2022-04-04T08:45+0300
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СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Доля рубля в торговле стран Евразийского экономического союза уже превысила две трети, и есть возможность для большего наращивания, заявил в интервью РИА Новости министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.По его словам, в период с 2013 по 2020 годы платежи в национальных валютах в ЕАЭС увеличились с 63% до 74%. Россия использует рубли для оплаты 82% торгового оборота с Белоруссией, 63% – с Казахстаном и 58% – с Киргизией.При этом Глазьев признал, что в торговле ЕАЭС вне России уровень распространения рубля значительно ниже, за исключением Белоруссии.Страны ЕАЭС во взаимных расчетах могут в дальнейшем нарастить долю национальных валют с углублением их торгово-экономических отношений и последовательного курса на дедолларизацию, сказал министр.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220310/vyvoz-iz-rossii-bolee-200-naimenovaniy-tovarov-razreshen-tolko-v-eaes-abkhaziyu-i-ryuo-1038029608.html
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россия, евразийский экономический союз, новости, рубль, экономика
Доля рубля в торговле стран ЕАЭС превысила две трети
08:45 04.04.2022 (обновлено: 10:05 04.04.2022)
О том, как страны ЕАЭС используют во взаимных расчетах национальные валюты рассказал министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.
СУХУМ, 4 апр – Sputnik.
Доля рубля в торговле стран Евразийского экономического союза уже превысила две трети, и есть возможность для большего наращивания, заявил в интервью РИА Новости
министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.
По его словам, в период с 2013 по 2020 годы платежи в национальных валютах в ЕАЭС увеличились с 63% до 74%. Россия использует рубли для оплаты 82% торгового оборота с Белоруссией, 63% – с Казахстаном и 58% – с Киргизией.
"Доля рубля во взаимной торговле ЕАЭС значительна, но есть возможности для ее наращивания в таких странах, как, например, Кыргызстан, 40% торгового оборота с которым обслуживается в долларах. В Казахстане и Беларуси второй по значимости расчетной валютой также является доллар, который занимает 28 и 9% торгового оборота России с этими странами соответственно", – отметил министр.
При этом Глазьев признал, что в торговле ЕАЭС вне России уровень распространения рубля значительно ниже, за исключением Белоруссии.
Страны ЕАЭС во взаимных расчетах могут в дальнейшем нарастить долю национальных валют с углублением их торгово-экономических отношений и последовательного курса на дедолларизацию, сказал министр.