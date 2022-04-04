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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 5 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 5 апреля
Территория Черноморского побережья Абхазии во вторник окажется под влиянием барического поля повышенного давления. 04.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-04T16:55+0300
2022-04-04T16:55+0300
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СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Во вторник, 5 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха временами дождь, местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии, новости, весна, климат
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 5 апреля
16:55 04.04.2022 (обновлено: 17:15 04.04.2022)
Территория Черноморского побережья Абхазии во вторник окажется под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Во вторник, 5 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха временами дождь, местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.