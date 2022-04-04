https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-5-aprelya-1038482879.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 5 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 5 апреля

Территория Черноморского побережья Абхазии во вторник окажется под влиянием барического поля повышенного давления. 04.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Во вторник, 5 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха временами дождь, местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости, весна, климат