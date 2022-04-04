https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/rossiyskie-razvedchiki-v-abkhazii-zashli-v-tyl-protivnika-na-bronemashinakh-1038474936.html

Российские разведчики в Абхазии зашли в тыл "противника" на бронемашинах

Российские разведчики в Абхазии зашли в тыл "противника" на бронемашинах

Учения проходили в течение нескольких дней с привлечением более 300 военнослужащих и 40 единиц военной техники. 04.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Разведчики российской военной базы в Абхазии отработали действия в тылу условного противника в рамках тактико-специального учения на полигонах Цабал и Нагвалоу, сообщает пресс-служба ЮВО.В условиях горно-лесистой местности и побережья Черного моря разведчики скрытно совершили рейды в пешем порядке и на бронетехнике на расстояние от 20 до 50 километров в тыл "врага". Отмечается, что разведгруппы работали автономно на протяжении нескольких дней.Военнослужащие применили экипировку "Ратник", современные лазерные дальномеры ЛПР-3 и приборы ночного видения. На отдельных этапах для выполнения задач использовались комплексы разведки управления и связи КРУС "Стрелец" и беспилотники.В роли условного противника выступили мотострелковые и инженерно-саперные подразделения соединения.Всего к тактико-специальным учениям привлекли свыше 300 военнослужащих ЮВО и задействовали более 40 единиц военной техники, в том числе бронированные разведывательные машины "Дозор".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/rossiyskikh-voennosluzhaschikh-obuchat-ekstremalnomu-vozhdeniyu-v-gorakh-abkhazii-1038243507.html

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