Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/sledkom-nazval-feykom-video-o-rasprave-v-buche-i-reshil-vozbudit-delo-1038477038.html
Следком назвал фейком видео о "расправе" в Буче и решил возбудить дело
Следком назвал фейком видео о "расправе" в Буче и решил возбудить дело
СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать процессуальную оценку видео об "убийстве мирных жителей" в городе... 04.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-04T12:33+0300
2022-04-04T13:01+0300
россия
украина
новости
следственный комитет рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/04/1038477003_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_298522a890e19e6924735cf66c05587b.jpg
СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать процессуальную оценку видео об "убийстве мирных жителей" в городе Буча Киевской области – по мнению следствия, речь о фейке и провокации, сообщается в Telegram-канале ведомства.Бастрыкин поручил принять меры к разоблачению причастных к изготовлению фейка людей и дать процессуальную оценку их действиям по уголовной статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ".Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи Сети усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки, и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной.Также многие обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В российском Минобороны заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220403/minoborony-rossii-oproverglo-zayavleniya-kieva-o-massovykh-ubiystvakh-v-buche-1038468235.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/04/1038477003_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e8753cbbf210a31f51645c54b2f7c13d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, украина, новости, следственный комитет рф

Следком назвал фейком видео о "расправе" в Буче и решил возбудить дело

12:33 04.04.2022 (обновлено: 13:01 04.04.2022)
© Sputnik / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве. - Sputnik Абхазия, 1920, 04.04.2022
© Sputnik / Максим Блинов
Подписаться на
Yandex newsTelegram
СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать процессуальную оценку видео об "убийстве мирных жителей" в городе Буча Киевской области – по мнению следствия, речь о фейке и провокации, сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Председатель СК РФ поручил Главному следственному управлению СК РФ проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области… По имеющимся сведениям, Министерство обороны Украины распространило видео … в целях дискредитации российских военнослужащих", – говорится в релизе.

Бастрыкин поручил принять меры к разоблачению причастных к изготовлению фейка людей и дать процессуальную оценку их действиям по уголовной статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ".
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. - Sputnik Абхазия, 1920, 03.04.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Минобороны России опровергло заявления Киева о массовых убийствах в Буче
Вчера, 17:55
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи Сети усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки, и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной.
Также многие обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В российском Минобороны заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0