https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/sledkom-nazval-feykom-video-o-rasprave-v-buche-i-reshil-vozbudit-delo-1038477038.html

Следком назвал фейком видео о "расправе" в Буче и решил возбудить дело

Следком назвал фейком видео о "расправе" в Буче и решил возбудить дело

СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать процессуальную оценку видео об "убийстве мирных жителей" в городе... 04.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-04T12:33+0300

2022-04-04T12:33+0300

2022-04-04T13:01+0300

россия

украина

новости

следственный комитет рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/04/1038477003_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_298522a890e19e6924735cf66c05587b.jpg

СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать процессуальную оценку видео об "убийстве мирных жителей" в городе Буча Киевской области – по мнению следствия, речь о фейке и провокации, сообщается в Telegram-канале ведомства.Бастрыкин поручил принять меры к разоблачению причастных к изготовлению фейка людей и дать процессуальную оценку их действиям по уголовной статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ".Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи Сети усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки, и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной.Также многие обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В российском Минобороны заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220403/minoborony-rossii-oproverglo-zayavleniya-kieva-o-massovykh-ubiystvakh-v-buche-1038468235.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, украина, новости, следственный комитет рф