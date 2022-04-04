https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/volkovskiy-teatr-privezet-v-abkhaziyu-chetyre-spektaklya-v-mae-1038480709.html

Волковский театр привезет в Абхазию четыре спектакля в мае

Волковский театр привезет в Абхазию четыре спектакля в мае

Волковский театр – старейший профессиональный театр России, основанный в 1750 году. Абхазские гастроли театра пройдут на сцене РУСДРАМа имени Фазиля Искандера. 04.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-04T15:30+0300

2022-04-04T15:30+0300

2022-04-04T15:45+0300

в абхазии

культура

театр драмы имени федора волкова

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/01/1033136927_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bb5d2f6357fe5e717e514447f7a96672.jpg

СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова покажет четыре спектакля на гастролях в Абхазии, сообщает Минкульт.Гастроли Волковского театра впервые пройдут в республике со 2 по 5 мая в рамках программы "Большие гастроли", реализуемой Росконцертом по поручению Министерства культуры России. Афиша выглядит следующим образом:"Эти гастроли в Абхазию будут первыми в истории федерального Волковского театра, посетившего со своими спектаклями полмира", – говорится в релизе Минкульта.Гастрольный проект предполагает приезд в Абхазию более 70 актеров и других работников театра, также будет несколько фур с декорациями, костюмами, реквизитом и техническим оборудованием.Билеты на все спектакли большого гастрольного тура Волковского театра уже в продаже в кассе театра, в офисах "А-Мобаил" и онлайн на сайте РУСДРАМа.Театр имени Федора Волкова – первый русский общедоступный профессиональный театр, который был основан в 1750 году в Ярославле выдающимся актером и режиссером Федором Волковым.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220103/rossiyskiy-teatr-imeni-volkova-priedet-c-gastrolyami-v-abkhaziyu-1037016315.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, театр драмы имени федора волкова, новости