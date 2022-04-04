https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/volkovskiy-teatr-privezet-v-abkhaziyu-chetyre-spektaklya-v-mae-1038480709.html
Волковский театр привезет в Абхазию четыре спектакля в мае
Волковский театр привезет в Абхазию четыре спектакля в мае
Волковский театр – старейший профессиональный театр России, основанный в 1750 году. Абхазские гастроли театра пройдут на сцене РУСДРАМа имени Фазиля Искандера. 04.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-04T15:30+0300
2022-04-04T15:30+0300
2022-04-04T15:45+0300
в абхазии
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СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова покажет четыре спектакля на гастролях в Абхазии, сообщает Минкульт.Гастроли Волковского театра впервые пройдут в республике со 2 по 5 мая в рамках программы "Большие гастроли", реализуемой Росконцертом по поручению Министерства культуры России. Афиша выглядит следующим образом:"Эти гастроли в Абхазию будут первыми в истории федерального Волковского театра, посетившего со своими спектаклями полмира", – говорится в релизе Минкульта.Гастрольный проект предполагает приезд в Абхазию более 70 актеров и других работников театра, также будет несколько фур с декорациями, костюмами, реквизитом и техническим оборудованием.Билеты на все спектакли большого гастрольного тура Волковского театра уже в продаже в кассе театра, в офисах "А-Мобаил" и онлайн на сайте РУСДРАМа.Театр имени Федора Волкова – первый русский общедоступный профессиональный театр, который был основан в 1750 году в Ярославле выдающимся актером и режиссером Федором Волковым.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220103/rossiyskiy-teatr-imeni-volkova-priedet-c-gastrolyami-v-abkhaziyu-1037016315.html
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культура, театр драмы имени федора волкова, новости
Волковский театр привезет в Абхазию четыре спектакля в мае
15:30 04.04.2022 (обновлено: 15:45 04.04.2022)
Волковский театр – старейший профессиональный театр России, основанный в 1750 году. Абхазские гастроли театра пройдут на сцене РУСДРАМа имени Фазиля Искандера.
СУХУМ, 4 апр – Sputnik.
Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова покажет четыре спектакля на гастролях в Абхазии, сообщает
Минкульт.
Гастроли Волковского театра впервые пройдут в республике со 2 по 5 мая в рамках программы "Большие гастроли", реализуемой Росконцертом по поручению Министерства культуры России.
Афиша выглядит следующим образом:
2 мая - "Калина красная" В. Шукшина;
3 мая - комедия "Предстоящее событие";
4 мая - мелодрама "Земля Эльзы";
5 мая - фолк-рок мюзикл "Некрасов".
"Эти гастроли в Абхазию будут первыми в истории федерального Волковского театра, посетившего со своими спектаклями полмира", – говорится в релизе Минкульта.
Гастрольный проект предполагает приезд в Абхазию более 70 актеров и других работников театра, также будет несколько фур с декорациями, костюмами, реквизитом и техническим оборудованием.
Билеты на все спектакли большого гастрольного тура Волковского театра уже в продаже в кассе театра, в офисах "А-Мобаил" и онлайн на сайте РУСДРАМа
.
Театр имени Федора Волкова – первый русский общедоступный профессиональный театр, который был основан в 1750 году в Ярославле выдающимся актером и режиссером Федором Волковым.