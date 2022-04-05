https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/belorussiya-perekhodit-na-rubli-v-raschetakh-za-rossiyskiy-gaz-s-aprelya-1038501948.html
Белоруссия перейдет на рубли в расчетах за российский газ с апреля
Белоруссия перейдет на рубли в расчетах за российский газ с апреля
Россия в ответ на санкции Запада заявила о переводе оплаты природного газа в рубли для недружественных стран, чтобы отказаться от использования в расчетах... 05.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-05T19:30+0300
2022-04-05T19:30+0300
2022-04-05T19:34+0300
в мире
россия
белоруссия
газ
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/06/1037959785_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ae6537cd20c49ea00dd978be275254af.jpg
СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Белоруссия с апреля переходит на рубли в расчетах за российский газ, "Газпром" согласовал с Минском процедуру оплаты, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского Совета министров.Отмечается, что по новому соглашению условия для белорусской стороны станут более выгодными, так как правительство намерено снизить ценовую нагрузку на потребителей природного газа.Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявлял, что Минск уже в 2022 году будет рассчитываться российскими рублями за поставленные Россией энергоресурсы - нефть и газ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/gazovaya-kompaniya-latvii-sochla-vozmozhnoy-oplatu-rossiyskogo-gaza-v-rublyakh-1038473380.html
россия
белоруссия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/06/1037959785_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1e6c97cc4fda9b50c30348e04af062d8.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, белоруссия, газ, новости
Белоруссия перейдет на рубли в расчетах за российский газ с апреля
19:30 05.04.2022 (обновлено: 19:34 05.04.2022)
Россия в ответ на санкции Запада заявила о переводе оплаты природного газа в рубли для недружественных стран, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют.
СУХУМ, 5 апр - Sputnik.
Белоруссия с апреля переходит на рубли в расчетах за российский газ, "Газпром" согласовал с Минском процедуру оплаты, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу белорусского Совета министров.
Отмечается, что по новому соглашению условия для белорусской стороны станут более выгодными, так как правительство намерено снизить ценовую нагрузку на потребителей природного газа.
Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявлял, что Минск уже в 2022 году будет рассчитываться российскими рублями за поставленные Россией энергоресурсы - нефть и газ.