https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/belorussiya-perekhodit-na-rubli-v-raschetakh-za-rossiyskiy-gaz-s-aprelya-1038501948.html

Белоруссия перейдет на рубли в расчетах за российский газ с апреля

Белоруссия перейдет на рубли в расчетах за российский газ с апреля

Россия в ответ на санкции Запада заявила о переводе оплаты природного газа в рубли для недружественных стран, чтобы отказаться от использования в расчетах... 05.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-05T19:30+0300

2022-04-05T19:30+0300

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СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Белоруссия с апреля переходит на рубли в расчетах за российский газ, "Газпром" согласовал с Минском процедуру оплаты, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского Совета министров.Отмечается, что по новому соглашению условия для белорусской стороны станут более выгодными, так как правительство намерено снизить ценовую нагрузку на потребителей природного газа.Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявлял, что Минск уже в 2022 году будет рассчитываться российскими рублями за поставленные Россией энергоресурсы - нефть и газ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/gazovaya-kompaniya-latvii-sochla-vozmozhnoy-oplatu-rossiyskogo-gaza-v-rublyakh-1038473380.html

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