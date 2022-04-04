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Газовая компания Латвии сочла возможной оплату российского газа в рублях
Газовая компания Латвии сочла возможной оплату российского газа в рублях
Западные страны объявили о масштабных санкциях против России после начала ею специальной военной операции по демилитаризации Украины. Москва приняла ответные... 04.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-04T10:10+0300
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СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Латвийская газовая компания Latvijas Gāze заявила, что изучает возможность оплаты российского газа в рублях, сообщает РИА Новости.В свою очередь председатель правления компании Айгарс Калвитис отметил, что запасов природного газа в хранилищах достаточно, чтобы "выполнить договорные обязательства перед домохозяйствами и другими потребителями".Россия заявила о переводе оплаты природного газа в рубли для стран, которые ввели антироссийские санкции, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. В четверг президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. Он объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/mekhanizm-zapuschen-kak-budet-rabotat-skhema-oplaty-gaza-v-rublyakh-1038426553.html
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Газовая компания Латвии сочла возможной оплату российского газа в рублях
Западные страны объявили о масштабных санкциях против России после начала ею специальной военной операции по демилитаризации Украины. Москва приняла ответные меры.
СУХУМ, 4 апр – Sputnik.
Латвийская газовая компания Latvijas Gāze заявила, что изучает возможность оплаты российского газа в рублях, сообщает РИА Новости
.
"Первое впечатление, что порядок расчетов – в российских рублях – формально не нарушает санкционный режим и допустим. В настоящее время Latvijas Gāze продолжает тщательно анализировать изменение предлагаемого метода расчетов как с юридической точки зрения, так и с точки зрения бизнес-интересов группы", – говорится в пресс-релизе компании.
В свою очередь председатель правления компании Айгарс Калвитис отметил, что запасов природного газа в хранилищах достаточно, чтобы "выполнить договорные обязательства перед домохозяйствами и другими потребителями".
Россия заявила о переводе оплаты природного газа в рубли для стран, которые ввели антироссийские санкции, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. В четверг президент Владимир Путин подписал соответствующий указ
. Он объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях.