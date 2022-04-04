https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/gazovaya-kompaniya-latvii-sochla-vozmozhnoy-oplatu-rossiyskogo-gaza-v-rublyakh-1038473380.html

Газовая компания Латвии сочла возможной оплату российского газа в рублях

Газовая компания Латвии сочла возможной оплату российского газа в рублях

Западные страны объявили о масштабных санкциях против России после начала ею специальной военной операции по демилитаризации Украины. Москва приняла ответные... 04.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-04T10:10+0300

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СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Латвийская газовая компания Latvijas Gāze заявила, что изучает возможность оплаты российского газа в рублях, сообщает РИА Новости.В свою очередь председатель правления компании Айгарс Калвитис отметил, что запасов природного газа в хранилищах достаточно, чтобы "выполнить договорные обязательства перед домохозяйствами и другими потребителями".Россия заявила о переводе оплаты природного газа в рубли для стран, которые ввели антироссийские санкции, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. В четверг президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. Он объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/mekhanizm-zapuschen-kak-budet-rabotat-skhema-oplaty-gaza-v-rublyakh-1038426553.html

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