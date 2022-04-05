https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/byvshiy-posol-ssha-v-sssr-net-dokazatelstv-chto-v-sobytiyakh-v-buche-vinovata-moskva-1038493284.html

Бывший посол США в СССР: нет доказательств, что в событиях в Буче виновата Москва

Бывший посол США в СССР: нет доказательств, что в событиях в Буче виновата Москва

Ранее украинские СМИ с подачи Министерства обороны Украины растиражировали видео, которое якобы доказывает военные преступления российских солдат в городе Буча... 05.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-05T12:35+0300

2022-04-05T12:35+0300

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СУХУМ, 5 апр – Sputnik. Бывший посол США в СССР Джэк Мэтлок в эфире CNN заявил об отсутствии доказательств причастности Москвы к событиям в Буче, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье, со ссылкой на телеграм-канал шефа нью-йоркского бюро ВГТРК Валентина Богданова.По словам Мэтлока, самая главная цель – это завершить конфликт на Украине, и добиться этого можно только с помощью дипломатии. Также дипломат добавил, что украинцам стоит заключить сделку с Россией, чтобы она могла оставить себе Крым, где большинство населения русские и где расположена российская военно-морская база.Кроме того, Мэтлок подчеркнул, что превращение России, которая обладает ядерным потенциалом, соизмеримым с американским, в страну-изгоя будет крайне невыгодно в том числе и для самих США. На сайте CNN эта запись так и не была опубликована. Россия всячески отрицает свою причастность к событиям в Буче. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, провокация в Буче совершена после ухода российских военных из города, и до появления видео в социальных сетях мэр Бучи заявлял, что "у него все в порядке".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/minoborony-rossii-predupredilo-o-novykh-feykakh-gotovyaschikhsya-ukrainoy-1038492821.html

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