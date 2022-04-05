https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/minoborony-rossii-predupredilo-o-novykh-feykakh-gotovyaschikhsya-ukrainoy-1038492821.html

Минобороны России предупредило о новых фейках, готовящихся Украиной

Минобороны России предупредило о новых фейках, готовящихся Украиной

С начала спецоперации по демилитаризации Украины подтверждено немало фактов распространения киевским режимом фейковой информации о действиях российской армии. 05.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-05T12:17+0300

2022-04-05T12:17+0300

2022-04-05T12:20+0300

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СУХУМ, 5 апр – Sputnik. ВСУ под Киевом провели новую постановочную съемку с "мирными жителями", якобы убитыми российскими военными, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.По словам представителя военного ведомства, похожие провокации украинскими спецслужбами также организованы в Сумах, Конотопе и других городах.В конце прошлой недели украинские СМИ распространили в Сети видеоролики с якобы убитыми мирными жителями города Буча Киевской области, обвинив в преступлении российских военных. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности фото и видео. Россия категорически отвергла все обвинения, Минобороны заявило о провокации, указав на признаки постановочных съемок. Москва потребовала рассмотреть ситуацию на самом высоком международном уровне – в Совбезе ООН, но инициатива не была поддержана в организации. Российские ВС покинули Бучу 30 марта, шумиха вокруг Бучи поднялась лишь спустя несколько дней, 3 апреля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/bucha-i-kontsentrirovannoe-zlo-posledniy-argument-protiv-russkikh-1038490876.html

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россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф, новости