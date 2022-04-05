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Минобороны России предупредило о новых фейках, готовящихся Украиной
Минобороны России предупредило о новых фейках, готовящихся Украиной
С начала спецоперации по демилитаризации Украины подтверждено немало фактов распространения киевским режимом фейковой информации о действиях российской армии. 05.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-05T12:17+0300
2022-04-05T12:17+0300
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СУХУМ, 5 апр – Sputnik. ВСУ под Киевом провели новую постановочную съемку с "мирными жителями", якобы убитыми российскими военными, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.По словам представителя военного ведомства, похожие провокации украинскими спецслужбами также организованы в Сумах, Конотопе и других городах.В конце прошлой недели украинские СМИ распространили в Сети видеоролики с якобы убитыми мирными жителями города Буча Киевской области, обвинив в преступлении российских военных. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности фото и видео. Россия категорически отвергла все обвинения, Минобороны заявило о провокации, указав на признаки постановочных съемок. Москва потребовала рассмотреть ситуацию на самом высоком международном уровне – в Совбезе ООН, но инициатива не была поддержана в организации. Российские ВС покинули Бучу 30 марта, шумиха вокруг Бучи поднялась лишь спустя несколько дней, 3 апреля.
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Минобороны России предупредило о новых фейках, готовящихся Украиной
12:17 05.04.2022 (обновлено: 12:20 05.04.2022)
С начала спецоперации по демилитаризации Украины подтверждено немало фактов распространения киевским режимом фейковой информации о действиях российской армии.
СУХУМ, 5 апр – Sputnik.
ВСУ под Киевом провели новую постановочную съемку с "мирными жителями", якобы убитыми российскими военными, сообщил
официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"По подтвержденной информации, вечером 4 апреля в населенном пункте Мощун, в 23 километрах северо-западнее Киева, военнослужащими 72-го украинского главного центра психологических операций была проведена очередная постановочная съемка якобы погибших от насильственных действий российских Вооруженных сил мирных жителей для последующего распространения через западные СМИ", – сказал он.
По словам представителя военного ведомства, похожие провокации украинскими спецслужбами также организованы в Сумах, Конотопе и других городах.
В конце прошлой недели украинские СМИ распространили в Сети видеоролики с якобы убитыми мирными жителями города Буча Киевской области, обвинив в преступлении российских военных. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности фото и видео. Россия категорически отвергла все обвинения, Минобороны заявило о провокации, указав на признаки постановочных съемок. Москва потребовала рассмотреть ситуацию на самом высоком международном уровне – в Совбезе ООН, но инициатива не была поддержана в организации. Российские ВС покинули Бучу 30 марта, шумиха вокруг Бучи поднялась лишь спустя несколько дней, 3 апреля.