https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/bzhaniya-obsudil-s-ekzekovym-rabotu-vsemirnogo-abkhazo-abazinskogo-kongressa-1038494044.html

Бжания обсудил с Экзековым работу Всемирного абхазо-абазинского конгресса

Бжания обсудил с Экзековым работу Всемирного абхазо-абазинского конгресса

Президент Абхазии Аслан Бжания принял председателя Всемирного абхазо-абазинского конгресса мецената Муссу Экзекова во вторник, 5 апреля. 05.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-05T13:21+0300

2022-04-05T13:21+0300

2022-04-05T13:58+0300

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СУХУМ, 5 апр – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил с председателем Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссой Экзековым проекты, реализуемые ВААК в республике и за рубежом. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. "Добро пожаловать, Мусса Хабалиевич, рад Вас видеть. Мы высоко ценим Ваш труд и активную деятельность во благо Абхазии", – сказал Бжания, приветствуя гостя.На встрече речь шла о проектах, которые реализует ВААК, обсуждались и другие вопросы.Бжания и Экзеков уже встречались в Сухуме в марте 2021 года, тогда председатель Конгресса подробно рассказал президенту о деятельности возглавляемой им общественной организации. В тот же день Бжания посетил офис ВААК в Сухуме.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/vsemirnyy-abkhazo-abazinskiy-kongress-podvel-itogi-raboty-za-2021-god-1036878355.html

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