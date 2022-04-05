https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/dopolnitelnye-ogranicheniya-na-podachu-elektroenergii-vveli-v-sukhume-i-sukhumskom-rayone-1038502125.html

Дополнительные ограничения на подачу электроэнергии ввели в Сухуме и Сухумском районе

Дополнительные ограничения на подачу электроэнергии ввели в Сухуме и Сухумском районе

Причиной нового графика стали перегрузки на ВЛ-220 "Ачгуара". 05.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-05T19:43+0300

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2022-04-05T19:44+0300

в абхазии

новости

проблемы энергетической отрасли в абхазии

черноморэнерго

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СУХУМ, 5 апр - Sputnik. "Черноморэнерго" ввело дополнительные ограничения в Сухуме и Сухумском районе во избежание аварии из-за перегрузок на ВЛ-220 "Ачгуара", сообщает пресс-служба предприятия.Переток электроэнергии из России в Абхазию осуществлялся с 18 декабря и был ограничен 31 марта. Часть Абхазии получает электроэнергию по ВЛ-110 "Гячрыпш", а другая часть – со стороны ИнгурГЭС.Также ранее представители "Черноморэнерго" заявляли о том, что уровень воды в Джварском водохранилище по-прежнему остается низким и в случае, если воды будет хватать, и работу ИнгурГЭС вынуждены будут ограничить, "энергетики и с российской стороны, и с грузинской стороны" предпримут оперативные меры.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/peretok-elektroenergii-iz-rossii-v-abkhaziyu-budet-sokraschen-s-31-marta-1038422468.html

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новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии, черноморэнерго