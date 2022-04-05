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Эдуарду Бутба показали работу Республиканской клинической больницы в Чечне
Эдуарду Бутба показали работу Республиканской клинической больницы в Чечне
Делегация Минздрава Абхазии во главе с министром Эдуардом Бутба находилась в Грозном с рабочей поездкой. 05.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-05T10:16+0300
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СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Министр здравоохранения Чеченской Республики Идрис Байсултанов встретился с делегацией министерства здравоохранения Абхазии, после чего Эдуарду Бутба показали работу Республиканской клинической больницы в Грозном. Об этом в Telegram-канале сообщает Минздрав Абхазии.Во время встречи министры обсудили двустороннее взаимодействие и сотрудничество в области здравоохранения. Байсултанов пообещал абхазскому коллеге, что окажет поддержку в поступлении абитуриентов из Абхазии в Медицинский институт Чеченского госуниверситета им. А.А. Кадырова. "Мы обязательно воспользуемся такой возможностью " - ответил Бутба и поблагодарил Байсултанова за встречу.Затем замглавы Минздрава Чеченской Республики Алам Гадаев ознакомил Эдуарда Бутба с работой Республиканской клинической больницы. В сопровождении главврача медучреждения, Бутба осмотрел лечебные отделения, диагностическое и лечебное оборудование, операционную а также кислородную станцию.Общая площадь больницы - 72 тысячи квадратных метров. Одновременно стационар может принять 600 человек, в нем действуют восемь отделений, 22 операционных зала. Консультативная поликлиника рассчитана на 400 посещений в сутки.Бутба обсудил с руководством больницы возможность консультации абхазских медиков с чеченскими коллегами для определения тактики лечения тяжелобольных пациентов с помощью современных технологий. Для этого в Республиканской больнице Чечни активно функционирует кабинет Телемедицины, оборудованный и оснащенный всем необходимым для связи и проведения видеоконференций, видео-консультаций, а также видео-консилиумов со специалистами ведущих профильных клиник страны.Главе Минздрава Абхазии рассказали, что система обеспечения кислородом РКБ Чечни включает в себя рампы на 200 баллонов и газификатор на 25 тонн, он самый большой по объему на Северном Кавказе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/abkhaziya-budet-razvivat-s-chechney-sotrudnichestvo-v-oblasti-meditsiny-1038485734.html
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кавказ, чечня, минздрав, медицина, новости, грозный
Эдуарду Бутба показали работу Республиканской клинической больницы в Чечне
Делегация Минздрава Абхазии во главе с министром Эдуардом Бутба находилась в Грозном с рабочей поездкой.
СУХУМ, 5 апр - Sputnik.
Министр здравоохранения Чеченской Республики Идрис Байсултанов встретился с делегацией министерства здравоохранения Абхазии, после чего Эдуарду Бутба показали работу Республиканской клинической больницы в Грозном. Об этом в Telegram-канале
сообщает Минздрав Абхазии.
Во время встречи министры обсудили двустороннее взаимодействие и сотрудничество в области здравоохранения.
Байсултанов пообещал абхазскому коллеге, что окажет поддержку в поступлении абитуриентов из Абхазии в Медицинский институт Чеченского госуниверситета им. А.А. Кадырова. "Мы обязательно воспользуемся такой возможностью " - ответил Бутба и поблагодарил Байсултанова за встречу.
Затем замглавы Минздрава Чеченской Республики Алам Гадаев ознакомил Эдуарда Бутба с работой Республиканской клинической больницы. В сопровождении главврача медучреждения, Бутба осмотрел лечебные отделения, диагностическое и лечебное оборудование, операционную а также кислородную станцию.
Общая площадь больницы - 72 тысячи квадратных метров. Одновременно стационар может принять 600 человек, в нем действуют восемь отделений, 22 операционных зала. Консультативная поликлиника рассчитана на 400 посещений в сутки.
Бутба обсудил с руководством больницы возможность консультации абхазских медиков с чеченскими коллегами для определения тактики лечения тяжелобольных пациентов с помощью современных технологий. Для этого в Республиканской больнице Чечни активно функционирует кабинет Телемедицины, оборудованный и оснащенный всем необходимым для связи и проведения видеоконференций, видео-консультаций, а также видео-консилиумов со специалистами ведущих профильных клиник страны.
Главе Минздрава Абхазии рассказали, что система обеспечения кислородом РКБ Чечни включает в себя рампы на 200 баллонов и газификатор на 25 тонн, он самый большой по объему на Северном Кавказе.