https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/eduardu-butba-pokazali-rabotu-respublikanskoy-klinicheskoy-bolnitsy-v-chechne-1038489901.html

Эдуарду Бутба показали работу Республиканской клинической больницы в Чечне

Эдуарду Бутба показали работу Республиканской клинической больницы в Чечне

Делегация Минздрава Абхазии во главе с министром Эдуардом Бутба находилась в Грозном с рабочей поездкой. 05.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-05T10:16+0300

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СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Министр здравоохранения Чеченской Республики Идрис Байсултанов встретился с делегацией министерства здравоохранения Абхазии, после чего Эдуарду Бутба показали работу Республиканской клинической больницы в Грозном. Об этом в Telegram-канале сообщает Минздрав Абхазии.Во время встречи министры обсудили двустороннее взаимодействие и сотрудничество в области здравоохранения. Байсултанов пообещал абхазскому коллеге, что окажет поддержку в поступлении абитуриентов из Абхазии в Медицинский институт Чеченского госуниверситета им. А.А. Кадырова. "Мы обязательно воспользуемся такой возможностью " - ответил Бутба и поблагодарил Байсултанова за встречу.Затем замглавы Минздрава Чеченской Республики Алам Гадаев ознакомил Эдуарда Бутба с работой Республиканской клинической больницы. В сопровождении главврача медучреждения, Бутба осмотрел лечебные отделения, диагностическое и лечебное оборудование, операционную а также кислородную станцию.Общая площадь больницы - 72 тысячи квадратных метров. Одновременно стационар может принять 600 человек, в нем действуют восемь отделений, 22 операционных зала. Консультативная поликлиника рассчитана на 400 посещений в сутки.Бутба обсудил с руководством больницы возможность консультации абхазских медиков с чеченскими коллегами для определения тактики лечения тяжелобольных пациентов с помощью современных технологий. Для этого в Республиканской больнице Чечни активно функционирует кабинет Телемедицины, оборудованный и оснащенный всем необходимым для связи и проведения видеоконференций, видео-консультаций, а также видео-консилиумов со специалистами ведущих профильных клиник страны.Главе Минздрава Абхазии рассказали, что система обеспечения кислородом РКБ Чечни включает в себя рампы на 200 баллонов и газификатор на 25 тонн, он самый большой по объему на Северном Кавказе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/abkhaziya-budet-razvivat-s-chechney-sotrudnichestvo-v-oblasti-meditsiny-1038485734.html

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