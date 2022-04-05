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Милонов предложил вернуть систему пятилетнего высшего образования в России
Милонов предложил вернуть систему пятилетнего высшего образования в России
Российская система образования приравнена к европейским стандартам, переход университетов на "Болонскую систему", предусматривающую двухступенчатое обучение ... 05.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-05T10:08+0300
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СУХУМ, 5 апр – Sputnik. Депутат Государственной Думы России Виталий Милонов выдвинул идею о возвращении традиционной для России пятилетней системы высшего образования, сообщает RT со ссылкой на обращение депутата к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.По мнению Милонова, нежелание многих западных стран признавать дипломы российских вузов ставит под вопрос эффективность Болонской системы образования. Кроме того, для освоения некоторых сложных профессий необходимо пройти обучение в рамках специалитета, то есть, в течение пяти лет. Болонская система образования, получившая название от итальянского города Болонья, была внедрена в 1999 году с целью создания единого европейского пространства высшего образования. Россия присоединилась к этому процессу в 2003 году, российские вузы перешли на двухступенчатую систему образования, а российские студенты получили возможность продолжать обучение в Европе. Тем не менее, эта система не раз подвергалась критике, в частности, из-за проблем с признанием российских дипломов за границей, а также с тем, что многие работодатели воспринимают бакалавров как специалистов с неоконченным высшим образованием.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/abkhazskiy-gosuniversitet-obyavil-priem-zayavleniy-dlya-postupleniya-v-mgimo-1038448349.html
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новости, высшее образование, россия, виталий милонов
Милонов предложил вернуть систему пятилетнего высшего образования в России
10:08 05.04.2022 (обновлено: 10:13 05.04.2022)
Российская система образования приравнена к европейским стандартам, переход университетов на "Болонскую систему", предусматривающую двухступенчатое обучение - бакалавриат и магистратуру, происходил с 2003 года.
СУХУМ, 5 апр – Sputnik.
Депутат Государственной Думы России Виталий Милонов выдвинул идею о возвращении традиционной для России пятилетней системы высшего образования, сообщает RT
со ссылкой на обращение депутата к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.
По мнению Милонова, нежелание многих западных стран признавать дипломы российских вузов ставит под вопрос эффективность Болонской системы образования. Кроме того, для освоения некоторых сложных профессий необходимо пройти обучение в рамках специалитета, то есть, в течение пяти лет.
"Учитывая коренные изменения последнего времени, прошу вас рассмотреть инициативу о возвращении отечественного высшего образования к традиционной пятилетней системе", — говорится в обращении депутата.
Болонская система образования, получившая название от итальянского города Болонья, была внедрена в 1999 году с целью создания единого европейского пространства высшего образования.
Россия присоединилась к этому процессу в 2003 году, российские вузы перешли на двухступенчатую систему образования, а российские студенты получили возможность продолжать обучение в Европе.
Тем не менее, эта система не раз подвергалась критике, в частности, из-за проблем с признанием российских дипломов за границей, а также с тем, что многие работодатели воспринимают бакалавров как специалистов с неоконченным высшим образованием.