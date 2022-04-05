https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/bucha-i-kontsentrirovannoe-zlo-posledniy-argument-protiv-russkikh-1038490876.html

Буча и концентрированное зло: последний аргумент против русских

Буча и концентрированное зло: последний аргумент против русских

3 апреля Министерство обороны Украины опубликовало видео, призванное "обличить" военные преступления России. На кадрах, снятых якобы в городе Буча Киевской... 05.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-05T11:27+0300

2022-04-05T11:27+0300

2022-04-05T12:03+0300

военная спецоперация рф в донбассе

мнение

аналитика

украина

россия

европа

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/05/1038490797_0:118:3219:1929_1920x0_80_0_0_4d3baeb9344081b8f25abbe42ba3a156.jpg

К сороковому дню боевых действий на Украине произошло то, чего давно следовало ожидать: появились кадры "русских зверств на оккупированных территориях", пишет Петр Акопов для РИА Новости. На опубликованных съемках из оставленного на днях нашими военными городка Буча (в Киевской области) трупы гражданских на улицах, застреленные в затылок связанные люди, ямы с убитыми… Но кого это сейчас волнует, как и то, что после ухода российской армии в город вошли украинские части, устроившие там зачистку? Кто, когда и кого убил — в этом сейчас никто на Украине не будет разбираться.Потому что Владимир Зеленский тут же обвинил Россию — обвинил в геноциде, заявив: "На нашей земле побывало концентрированное зло. Убийцы. Палачи. Насильники. Мародеры. Которые называют себя армией… Они убивали сознательно и с удовольствием… Потому что такова природа российских военных, которые пришли на нашу землю. Это уроды, которые не умеют иначе".Страшные кадры тотчас обошли все западные СМИ, причем с неизменным указанием на новую Сребреницу (то есть вменяемый сербам геноцид нескольких тысяч боснийских мусульман в 1995-м), и вызвали жесткую реакцию западных политиков. Нужны новые санкции, говорят в Берлине; я заморю русскую армию голодом, заявляет Борис Джонсон. Еврокомиссия инициирует расследование, а Джо Байден заявляет, что зря его упрекали в том, что он назвал Владимира Путина "военным преступником":"Он — военный преступник. Но мы должны собирать информацию, предоставлять Украине оружие, чтобы они продолжали сражаться, получить все детали, чтобы это было настоящим судебным делом о военном преступлении. Этот парень — варвар. То, что происходит в Буче, возмутительно. И все это видели. Я думаю, это военное преступление. Я стремлюсь к новым санкциям, я продолжу вводить их"."Должны быть наложены решительные санкции на российское общество: запрет на выдачу виз для России, кроме гуманитарных виз для тех, кто бежит из этой фашистской страны. Мы предложили санкции для всех членов партии ЕР, партии Путина, чтобы отвечал не только он, а все-все, кто выбирает и поддерживает Путина. Мы предложили радикальный план отказа от российской нефти и газа — от российского вентиля. Призываем всех европейских лидеров: сделайте это как можно быстрее, не бойтесь!"Так вот в чем дело, нужно сделать так, чтобы европейские лидеры не боялись новых санкций против России! Польский премьер открыто упрекает их и в нерешительности, и в потакании русским:"В Европе ситуация очень простая. Все видно на саммитах. Германия — главный тормоз очень решительных санкций… Господин Макрон, сколько раз вы вели переговоры с Путиным? Чего вы достигли? Вы предотвратили какие-либо события? С преступниками не договариваются, с преступниками надо бороться".То есть немцы и французы должны наконец-то собраться с духом — и покончить жизнь самоубийством. А к чему еще приведет быстрый отказ от российских энергоресурсов, ведь других серьезных санкций уже не осталось? В Берлине и Париже не хотят угробить собственную экономику, тот же Макрон не желает превращения Европы в полную марионетку англосаксов — значит, нужно сломать их сопротивление, надавив с помощью возмущенного общественного мнения, которое будет требовать отказаться от любой торговли с "русскими дьяволами", отгородиться от них стеной и любой ценой остановить их поход на Запад.Ведь о чем говорит Зеленский? "Вот так теперь будет восприниматься российское государство. Это ваш образ. Ваша культура и человеческий облик погибли вместе с украинцами и украинками, к которым вы пришли". То есть идет расчеловечивание русских как таковых. Русских, которые угрожают уже не только Украине, именно на этом и играет Зеленский:"Есть стандарты украинских людей. И есть стандарты российских оккупантов. Это добро и зло. Это Европа и черная дыра, которая хочет все это разорвать и поглотить".Иначе говоря, русские не люди, они потеряли человеческий облик (или право на существование), а Россия — черная дыра, абсолютное зло, которое хочет поглотить Украину и всю Европу. Это говорит Зеленский, это поддерживает Моравецкий, и они хотят заставить западноевропейцев подписаться под такими формулировками. Абсолютно нацистскими формулировками, но кто это сейчас заметит, кого это волнует?На Украине уже погибли больше двадцати тысяч человек — почти полторы тысячи наших военных и примерно столько же солдат ДНР и ЛНР, и под двадцать тысяч с украинской стороны (включая около тысячи мирных жителей). То есть эта гражданская война, а она гражданская, пусть и в форме конфликта двух государств, уже стоит нам большой русской крови (именно она льется с обеих сторон). Это настоящая трагедия для русских.Неужели вы думаете, что Запад скорбит об этом так же, как и мы? Или раскаивается в том, что использовал Украину для борьбы с Россией, что провоцировал нас ее вступлением в НАТО, что взращивал анти-Россию? Конечно, нет — и не только по геополитическим соображениям. Просто для англосаксов русские — это почти как иракцы или йеменцы, сомалийцы или афганцы. То есть люди второго сорта, жертвы среди которых (в том числе и от "демократических интервенций" Запада) никто не считает. С единственной разницей: русские близко и они белые. И (в своей "украинской" версии) они массово бегут в Европу — к неудовольствию как предыдущих, небелых беженцев, так и коренных жителей.При этом Запад уже не только демонизировал Россию, но и расчеловечил ее народ: слуги дьявола, то есть Путина, враги, угроза для мира. Все, к чему европейцы привыкли, ведь не одну сотню лет их кормили русофобией. Поэтому кадры "жертв русских в Буче" не могли не появиться. Именно такой наш образ Запад и ждет, именно это ему нужно, чтобы окончательно убедиться в своей правоте.Казалось бы, это уже излишне, ведь и так достаточно поводов для разжигания неприязни к нам: мы начали боевые действия, мы бомбим военные объекты, но при этом, увы, неизбежно гибнут и гражданские, в занятых городах есть попытки партизанщины и диверсий, при ответе на которые наши, естественно, не церемонятся. А уж при штурме Мариуполя есть и многочисленные жертвы среди мирных граждан. Но нет — нужно выдумывать удары по роддому, по театру с тысячей людей в подвалах, сознательные обстрелы жилых кварталов.Теперь вот Буча с трупами на улицах. Кто их убил? "Конечно, русские", хотя куда вероятнее, что это жертвы вернувшихся в город украинских отрядов, разбиравшихся с коллаборационистами, то есть с теми, кто помогал или просто общался с русской армией. Но объяснять это Западу бессмысленно: он хочет подтверждения своей веры в "русских варваров и убийц" и получит в любом случае.И так будет вне зависимости от того, как реально мы поведем себя на Украине с гражданскими, вот что нам нужно понимать. Это для нас — гражданская, а для Запада просто возвращение старого привычного образа "русского кровопийцы", который необходим, чтобы подготовить собственное население к борьбе с нами. Раньше — в XIX и XX веках — мобилизовали на борьбу на поле боя, а сейчас — на борьбу экономическую, оправдывая необходимость затянуть пояса, чтобы остановить "русские зверства".Как только поймем это, станет глубоко безразлично, что говорят о нас на Западе. Это наша внутренняя война, гражданская, и мы скатились к ней во многом именно потому, что несколько десятилетий оглядывались на Запад, не реагируя должным образом на то, что он формирует у нас (да при активном внутреннем спросе) антинациональные страты в обществе и элите, на то, что он пытается оторвать от нас и перекодировать Украину, сделав случайный раскол вечным разделением.Еще, увы, будет много крови, нашей крови, но мы знаем, за что ее проливаем. В том числе чтобы никогда больше не зависеть от чужого мнения о нас, неважно, хорошего или дурного. И от чужой лжи — понимая, кем и для чего она производится. Черная дыра действительно угрожает Европе — вот только поглотить ее может через расчеловечивание русских.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/bolee-130-voennykh-obektov-ukrainy-unichtozhili-rossiyskie-voennye-za-noch-1038490429.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/ukrepit-ekonomicheskiy-suverenitet-rossiya-utverdila-pravila-torgovli-gazom-1038420329.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/volodin-nazval-provokatsiyu-v-buche-srezhissirovannym-spektaklem-1038488949.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/genprokuratura-rossii-dast-ugolovno-pravovuyu-otsenku-feykam-o-buche-1038484191.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220403/minoborony-rossii-oproverglo-zayavleniya-kieva-o-massovykh-ubiystvakh-v-buche-1038468235.html

украина

россия

европа

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg

мнение, аналитика, украина, россия, европа, сша