https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/minpros-obyavil-priem-zayavok-na-postuplenie-v-belgorodskiy-universitet-1038496941.html

Минпрос объявил прием заявок на поступление в Белгородский университет

Минпрос объявил прием заявок на поступление в Белгородский университет

Вступительные испытания для поступления в вуз намечены на конец учебного года. 05.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-05T15:47+0300

2022-04-05T15:47+0300

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СУХУМ, 5 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Министерство просвещения и языковой политики Абхазии объявило прием заявок на поступление в Белгородский государственный технический университет имени Шухова, об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал пресс-секретарь ведомства Аслан Кутелия.По его словам, Минпрос Абхазии и Белгородский технический университет сотрудничают уже больше пяти лет. За это время в вуз поступило более 70 молодых людей из Абхазии.В этом году университет готов предоставлять квоты для абитуриентов из Абхазии по всем техническим направлениям. Обучение проводится на бюджетной основе.Вступительные испытания пройдут в конце учебного года. Заявки от абитуриентов, как добавили в ведомстве, уже поступают в Минпрос.Желающие поступить в технический университет должны явиться в Минпрос для заполнения анкеты. Необходимые документы:В скором времени Минпрос опубликует подробную информацию по представленным направлениям и экзаменам, которые необходимо будет сдать абитуриентам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/zavershilis-otborochnye-ispytaniya-dlya--abiturientov-postupayuschikh-v-vuzy-rossii-1038309600.html

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