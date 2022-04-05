https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/minpros-obyavil-priem-zayavok-na-postuplenie-v-belgorodskiy-universitet-1038496941.html
Минпрос объявил прием заявок на поступление в Белгородский университет
Минпрос объявил прием заявок на поступление в Белгородский университет
Вступительные испытания для поступления в вуз намечены на конец учебного года. 05.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-05T15:47+0300
2022-04-05T15:47+0300
2022-04-05T15:53+0300
в абхазии
новости
вузы
высшее образование
белгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/11/1037172197_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_03468b92fb5ce99b2262f3bf4771763b.jpg
СУХУМ, 5 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Министерство просвещения и языковой политики Абхазии объявило прием заявок на поступление в Белгородский государственный технический университет имени Шухова, об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал пресс-секретарь ведомства Аслан Кутелия.По его словам, Минпрос Абхазии и Белгородский технический университет сотрудничают уже больше пяти лет. За это время в вуз поступило более 70 молодых людей из Абхазии.В этом году университет готов предоставлять квоты для абитуриентов из Абхазии по всем техническим направлениям. Обучение проводится на бюджетной основе.Вступительные испытания пройдут в конце учебного года. Заявки от абитуриентов, как добавили в ведомстве, уже поступают в Минпрос.Желающие поступить в технический университет должны явиться в Минпрос для заполнения анкеты. Необходимые документы:В скором времени Минпрос опубликует подробную информацию по представленным направлениям и экзаменам, которые необходимо будет сдать абитуриентам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/zavershilis-otborochnye-ispytaniya-dlya--abiturientov-postupayuschikh-v-vuzy-rossii-1038309600.html
белгород
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/11/1037172197_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c07316026baa373223c4777e68a1247f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, вузы, высшее образование, белгород
Минпрос объявил прием заявок на поступление в Белгородский университет
15:47 05.04.2022 (обновлено: 15:53 05.04.2022)
Вступительные испытания для поступления в вуз намечены на конец учебного года.
СУХУМ, 5 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Министерство просвещения и языковой политики Абхазии объявило прием заявок на поступление в Белгородский государственный технический университет имени Шухова, об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал пресс-секретарь ведомства Аслан Кутелия.
По его словам, Минпрос Абхазии и Белгородский технический университет сотрудничают уже больше пяти лет. За это время в вуз поступило более 70 молодых людей из Абхазии.
В этом году университет готов предоставлять квоты для абитуриентов из Абхазии по всем техническим направлениям. Обучение проводится на бюджетной основе.
"В прошлом году было 70 квот, думаю, и в этом году будет не меньше. Это и строительный, и промышленные направления, и земледелие, и кадастр, и так далее. В ближайшее время в Абхазию должны приехать представители вуза, обговорим все детали по направлениям и экзаменам", – сказал Кутелия.
Вступительные испытания пройдут в конце учебного года. Заявки от абитуриентов, как добавили в ведомстве, уже поступают в Минпрос.
Желающие поступить в технический университет должны явиться в Минпрос для заполнения анкеты. Необходимые документы:
Копия свидетельства о рождении.
Копия свидетельства о рождении одного из родителей.
Оригинал документа о среднем образовании.
Копии паспортов гражданина Абхазии и гражданина России.
В скором времени Минпрос опубликует подробную информацию по представленным направлениям и экзаменам, которые необходимо будет сдать абитуриентам.