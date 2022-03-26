https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/zavershilis-otborochnye-ispytaniya-dlya--abiturientov-postupayuschikh-v-vuzy-rossii-1038309600.html
Завершились отборочные испытания для абитуриентов, поступающих в вузы России
Завершились отборочные испытания для абитуриентов, поступающих в вузы России
В отборочной кампании в 2022 году на 90 квот, выделенных вузами России, претендовали более 160 абитуриентов из Абхазии. 26.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-26T10:15+0300
2022-03-26T10:15+0300
2022-03-26T10:15+0300
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СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Завершились отборочные испытания для абхазских абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения России, об этом в эфире радио Sputnik рассказал исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Михаил Масаев.В системе Education in Russia зарегистрировалось порядка 160 абитуриентов из Абхазии.Наиболее востребованным направлением по-прежнему остается медицина. В этом году было выделено 12 квот на специалитет и 6 квот - на ординатуру. Спросом пользовались и творческие специальности. На них пришлось 29 квот. При всем при этом, как отметил Масаев, конкуренция была высокая, и 10 человек не попадают под квоту.Вступительные испытания для абхазских абитуриентов проходили в онлайн-формате.Отборочные испытания завершились для всех абитуриентов, кроме тех, кто поступал на творческие специальности. Они, по требованиям вузов, должны сдать еще один экзамен непосредственно в самом университете."В этом отношении абитуриенту необходимо самостоятельно связываться с вузом, куда он собирается поступать и уточнять в вузе, когда будет творческое испытание и в каком формате. Относительно формата могу ответить, что, скорее всего, это будет онлайн-формат по видео-связи. Или же вуз попросит прислать портфолио своих работ. И уже комиссия вуза самостоятельно будет принимать решение о приеме этих абитуриентов. Соответственно нам по итогам каждый вуз проинформирует прошел человек или нет", – подчеркнул исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии.Квотная кампания пока еще не завершилась. Далее в Министерстве образования России будут проверять на соответствие документы прошедших отбор. От самих абитуриентов, по словам Масаева, ничего не требуется, это всего лишь формальность.Саму отборочную кампанию исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии оценил высоко. По его словам, абхазские абитуриенты проявили хорошую подготовленность.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/takie-obstoyatelstva-delba-o-kvotakh-rossotrudnichestva-i-minzdrava-dlya-studentov-medvuzov--1036149377.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/masaev-o-kvotnoy-kampanii-v-abkhazii-provedena-na-khoroshem-urovne----1038307526.html
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абхазия, образование, россотрудничество в абхазии, абитуриенты
Завершились отборочные испытания для абитуриентов, поступающих в вузы России
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В отборочной кампании в 2022 году на 90 квот, выделенных вузами России, претендовали более 160 абитуриентов из Абхазии.
СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Завершились отборочные испытания для абхазских абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения России, об этом в эфире радио Sputnik рассказал исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Михаил Масаев.
Экзамены проходили с декабря 2021 года в онлайн-режиме. В этом году Министерством образования России для Абхазии было выделено 90 образовательных квот – практически в два раза больше, чем в прошлом году.
В системе Education in Russia зарегистрировалось порядка 160 абитуриентов из Абхазии.
Наиболее востребованным направлением по-прежнему остается медицина. В этом году было выделено 12 квот на специалитет и 6 квот - на ординатуру. Спросом пользовались и творческие специальности. На них пришлось 29 квот. При всем при этом, как отметил Масаев, конкуренция была высокая, и 10 человек не попадают под квоту.
Вступительные испытания для абхазских абитуриентов проходили в онлайн-формате.
"Это практикуется уже не первый год. У ребят была возможность сдавать как дома, так и в Абхазском государственном университете. Я хотел бы выразить благодарность ректору Абхазского государственного университета Алеко Алексеевичу Гварамия за предоставленную возможность абитуриентам сдавать экзамены в компьютерных классах АГУ", – подчеркнул Михаил Масаев.
Отборочные испытания завершились для всех абитуриентов, кроме тех, кто поступал на творческие специальности. Они, по требованиям вузов, должны сдать еще один экзамен непосредственно в самом университете.
"В этом отношении абитуриенту необходимо самостоятельно связываться с вузом, куда он собирается поступать и уточнять в вузе, когда будет творческое испытание и в каком формате. Относительно формата могу ответить, что, скорее всего, это будет онлайн-формат по видео-связи. Или же вуз попросит прислать портфолио своих работ. И уже комиссия вуза самостоятельно будет принимать решение о приеме этих абитуриентов. Соответственно нам по итогам каждый вуз проинформирует прошел человек или нет", – подчеркнул исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии.
Квотная кампания пока еще не завершилась. Далее в Министерстве образования России будут проверять на соответствие документы прошедших отбор. От самих абитуриентов, по словам Масаева, ничего не требуется, это всего лишь формальность.
Саму отборочную кампанию исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии оценил высоко. По его словам, абхазские абитуриенты проявили хорошую подготовленность.