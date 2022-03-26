https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/zavershilis-otborochnye-ispytaniya-dlya--abiturientov-postupayuschikh-v-vuzy-rossii-1038309600.html

Завершились отборочные испытания для абитуриентов, поступающих в вузы России

Завершились отборочные испытания для абитуриентов, поступающих в вузы России

В отборочной кампании в 2022 году на 90 квот, выделенных вузами России, претендовали более 160 абитуриентов из Абхазии. 26.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-26T10:15+0300

2022-03-26T10:15+0300

2022-03-26T10:15+0300

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СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Завершились отборочные испытания для абхазских абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения России, об этом в эфире радио Sputnik рассказал исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Михаил Масаев.В системе Education in Russia зарегистрировалось порядка 160 абитуриентов из Абхазии.Наиболее востребованным направлением по-прежнему остается медицина. В этом году было выделено 12 квот на специалитет и 6 квот - на ординатуру. Спросом пользовались и творческие специальности. На них пришлось 29 квот. При всем при этом, как отметил Масаев, конкуренция была высокая, и 10 человек не попадают под квоту.Вступительные испытания для абхазских абитуриентов проходили в онлайн-формате.Отборочные испытания завершились для всех абитуриентов, кроме тех, кто поступал на творческие специальности. Они, по требованиям вузов, должны сдать еще один экзамен непосредственно в самом университете."В этом отношении абитуриенту необходимо самостоятельно связываться с вузом, куда он собирается поступать и уточнять в вузе, когда будет творческое испытание и в каком формате. Относительно формата могу ответить, что, скорее всего, это будет онлайн-формат по видео-связи. Или же вуз попросит прислать портфолио своих работ. И уже комиссия вуза самостоятельно будет принимать решение о приеме этих абитуриентов. Соответственно нам по итогам каждый вуз проинформирует прошел человек или нет", – подчеркнул исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии.Квотная кампания пока еще не завершилась. Далее в Министерстве образования России будут проверять на соответствие документы прошедших отбор. От самих абитуриентов, по словам Масаева, ничего не требуется, это всего лишь формальность.Саму отборочную кампанию исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии оценил высоко. По его словам, абхазские абитуриенты проявили хорошую подготовленность.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211103/takie-obstoyatelstva-delba-o-kvotakh-rossotrudnichestva-i-minzdrava-dlya-studentov-medvuzov--1036149377.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/masaev-o-kvotnoy-kampanii-v-abkhazii-provedena-na-khoroshem-urovne----1038307526.html

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абхазия, образование, россотрудничество в абхазии, абитуриенты