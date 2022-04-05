https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/peskov-obvineniya-v-adres-rossii---eto-khorosho-srezhissirovannoe-shou-1038495427.html
Песков: обвинения в адрес России – это хорошо срежиссированное шоу
Песков: обвинения в адрес России – это хорошо срежиссированное шоу
Ранее Минобороны Украины и украинские СМИ распространили в соцсетях видео с погибшими людьми, якобы снятое в городе Буча. В военных преступлениях и жестоких... 05.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-05T15:30+0300
2022-04-05T15:30+0300
2022-04-05T15:37+0300
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СУХУМ, 5 апр – Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения о военных преступлениях России в Буче хорошо срежиссированным трагическим шоу, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью пресс-секретаря журналистам. По словам политика, в Буче произошел хорошо срежиссированный и чудовищный подлог, о чем свидетельствует огромное количество данных, и целью подлога является попытка очернения российской армии.Также Песков добавил, что Кремль сомневается в возможности проведения беспристрастного международного расследования произошедшего в нынешних условиях и подчеркнул возможность появления аналогичных фейков.3 апреля украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области. В кадрах видно, что на дороге лежат тела погибших людей, в убийстве которых обвиняют российских военных. Министерство обороны России опровергло обвинения и заявило о том, что российские войска покинули Бучу 30 марта, подчеркнуло, что во время нахождения солдат в городе ни один мирный житель не пострадал, и назвало видеоматериалы провокацией со стороны Украины. Тему провокации в Буче также продвигают российские дипломаты в Совете Безопасности ООН.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/minoborony-rossii-predupredilo-o-novykh-feykakh-gotovyaschikhsya-ukrainoy-1038492821.html
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Песков: обвинения в адрес России – это хорошо срежиссированное шоу
15:30 05.04.2022 (обновлено: 15:37 05.04.2022)
Ранее Минобороны Украины и украинские СМИ распространили в соцсетях видео с погибшими людьми, якобы снятое в городе Буча. В военных преступлениях и жестоких убийствах мирных жителей обвинили российских солдат.
СУХУМ, 5 апр – Sputnik.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения о военных преступлениях России в Буче хорошо срежиссированным трагическим шоу, сообщает РИА Новости
со ссылкой на интервью пресс-секретаря журналистам.
"Мы по-прежнему настаиваем, что любые обвинения в адрес российской стороны, в адрес российских военных не просто являются беспочвенными, а это хорошо срежиссированное шоу. Ничто иное. Трагическое шоу", – сказал он журналистам.
По словам политика, в Буче произошел хорошо срежиссированный и чудовищный подлог, о чем свидетельствует огромное количество данных, и целью подлога является попытка очернения российской армии.
Также Песков добавил, что Кремль сомневается в возможности проведения беспристрастного международного расследования произошедшего в нынешних условиях и подчеркнул возможность появления аналогичных фейков.
3 апреля украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области. В кадрах видно, что на дороге лежат тела погибших людей, в убийстве которых обвиняют российских военных.
Министерство обороны России опровергло обвинения и заявило о том, что российские войска покинули Бучу 30 марта, подчеркнуло, что во время нахождения солдат в городе ни один мирный житель не пострадал, и назвало видеоматериалы провокацией со стороны Украины. Тему провокации в Буче также продвигают российские дипломаты в Совете Безопасности ООН.