https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/peskov-obvineniya-v-adres-rossii---eto-khorosho-srezhissirovannoe-shou-1038495427.html

Песков: обвинения в адрес России – это хорошо срежиссированное шоу

Песков: обвинения в адрес России – это хорошо срежиссированное шоу

Ранее Минобороны Украины и украинские СМИ распространили в соцсетях видео с погибшими людьми, якобы снятое в городе Буча. В военных преступлениях и жестоких... 05.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-05T15:30+0300

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дмитрий песков

военная спецоперация рф в донбассе

новости

украина

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СУХУМ, 5 апр – Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения о военных преступлениях России в Буче хорошо срежиссированным трагическим шоу, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью пресс-секретаря журналистам. По словам политика, в Буче произошел хорошо срежиссированный и чудовищный подлог, о чем свидетельствует огромное количество данных, и целью подлога является попытка очернения российской армии.Также Песков добавил, что Кремль сомневается в возможности проведения беспристрастного международного расследования произошедшего в нынешних условиях и подчеркнул возможность появления аналогичных фейков.3 апреля украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области. В кадрах видно, что на дороге лежат тела погибших людей, в убийстве которых обвиняют российских военных. Министерство обороны России опровергло обвинения и заявило о том, что российские войска покинули Бучу 30 марта, подчеркнуло, что во время нахождения солдат в городе ни один мирный житель не пострадал, и назвало видеоматериалы провокацией со стороны Украины. Тему провокации в Буче также продвигают российские дипломаты в Совете Безопасности ООН.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/minoborony-rossii-predupredilo-o-novykh-feykakh-gotovyaschikhsya-ukrainoy-1038492821.html

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дмитрий песков, новости, украина, россия