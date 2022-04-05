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Прогноз погоды в Абхазии на среду 6 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на среду 6 апреля
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему окажется под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления. 05.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-05T16:10+0300
2022-04-05T16:10+0300
2022-04-05T16:10+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 5 апр – Sputnik. В среду, 6 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и до полудня временами дождь, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер, слабый и умеренный 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 6 апреля
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему окажется под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 5 апр – Sputnik. В среду, 6 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и до полудня временами дождь, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер, слабый и умеренный 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.