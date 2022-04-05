https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-6-aprelya-1038497104.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 6 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на среду 6 апреля

Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему окажется под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления. 05.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-05T16:10+0300

2022-04-05T16:10+0300

2022-04-05T16:10+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 5 апр – Sputnik. В среду, 6 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и до полудня временами дождь, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер, слабый и умеренный 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии