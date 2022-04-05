https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/putin-prizval-rachitelno-otnositsya-k-postavkam-prodovolstviya-za-rubezh-1038499823.html

Путин призвал рачительно относиться к поставкам продовольствия за рубеж

Путин призвал рачительно относиться к поставкам продовольствия за рубеж

Глава государства отметил, что положение дел на глобальном рынке продовольствия в последнее время ухудшилось из-за ошибок Запада и введения антироссийских... 05.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-05T17:35+0300

2022-04-05T17:35+0300

2022-04-05T17:55+0300

владимир путин

сельское хозяйство

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/05/1038499767_0:0:2965:1668_1920x0_80_0_0_ff04c71e2499ec28d340707d3524c1ed.jpg

СУХУМ, 5 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил о том, что в 2022 году из-за глобального дефицита продовольствия России придется рачительно относиться к поставкам продовольствия за рубеж, сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на заявление главы государства во время совещания по поддержке агропромышленного комплекса.Путин сказал, что ошибки в экономической, энергетической и продовольственной политике стран первого мира привели к резкому росту цен на продукты питания еще два года назад, а на фоне нынешней ситуации и введения санкций ситуация усугубляется. По словам президента, в первую очередь ситуация осложнится в бедных государствах, так как развитые государства постараются перетянуть на себя потоки продовольствия, что может привести к новым волнам миграции и дополнительному повышению цен на продовольствие. При этом Путин подчеркнул, что Россия обладает всеми возможностями для импортозамещения в сфере продовольствия, а выросшие объемы производства позволяют обеспечить цены на продукты питания внутри России ниже, чем на мировом рынке. Президент отметил, что выросшие объемы производства позволяют обеспечить цены на продукты питания внутри РФ ниже, чем на мировом рынке. По итогам 2020 года Россия стала экспортером сельскохозяйственной продукции, и поставки охватывали 160 стран. Стратегической задачей отечественного АПК Путин назвал сокращение зависимости от импортных закупок. Еще одной задачей глава государства назвал выход на темпы роста выше 3% в год.После начала военной спецоперации на Украине на фоне введенных санкций Россия опубликовала список из 48 недружественных государств и территорий. Против них страна ввела ряд ответных мер, в том числе потребовала перевода платежей за газ в рубли и отказалась от экспорта продовольствия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/amerikany-nedovolny-rezkim-podorozhaniem-produktov-1038330876.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220316/samim-prigoditsya-pochemu-rossiya-zapretila-vyvozit-zerno-i-sakhar--1038139830.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

владимир путин, сельское хозяйство, новости