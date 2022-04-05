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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/rossiya-i-ukraina-proizveli-obmen-plennymi-1038498189.html
Россия и Украина произвели обмен пленными
Россия и Украина произвели обмен пленными
Ранее, 24 марта, стороны провели обмен пленными военнослужащими и гражданскими моряками в формате "10 на 10", и офис российского омбудсмена продолжает работать... 05.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-05T16:25+0300
2022-04-05T16:25+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 5 апр – Sputnik. Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 86 на 86, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову.Также она добавила, что ранее в списках на обмен значились и четыре сотрудника "Росатома", но впоследствии украинская сторона их исключила по причине зеркальности, так как считает, что зеркально должны быть освобождены украинские гражданские люди. Москалькова подчеркнула, что сотрудники "Росатома" живы, и их местонахождение известно. По словам Москальковой, в плену на Украине находится более 10 российских моряков, которым не дают возможности вернуться, также ведется работа над возвращением 90 дальнобойщиков. Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля и проводится с целью денацификации и демилитаризации Украины. В ходе спецоперации российские войска уничтожают украинские военные объекты и регулярно организуют гуманитарные коридоры для выхода мирных граждан из населенных пунктов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/v-lnr-zayavili-chto-plennye-ukrainskie-voennye-ne-khotyat-vozvraschatsya-v-armiyu-1038444332.html
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новости, украина, россия

Россия и Украина произвели обмен пленными

16:25 05.04.2022
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОсвобожденные от ВСУ районы на окраине Мариуполя
Освобожденные от ВСУ районы на окраине Мариуполя - Sputnik Абхазия, 1920, 05.04.2022
© Sputnik / Максим Блинов
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Ранее, 24 марта, стороны провели обмен пленными военнослужащими и гражданскими моряками в формате "10 на 10", и офис российского омбудсмена продолжает работать в этом направлении.
СУХУМ, 5 апр – Sputnik. Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 86 на 86, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову.
"Подтверждаю, что обмен по формату 86 на 86 состоялся", — сообщила Москалькова.
Также она добавила, что ранее в списках на обмен значились и четыре сотрудника "Росатома", но впоследствии украинская сторона их исключила по причине зеркальности, так как считает, что зеркально должны быть освобождены украинские гражданские люди. Москалькова подчеркнула, что сотрудники "Росатома" живы, и их местонахождение известно.
Перешедший под контроль ЛНР город Старобельск - Sputnik Абхазия, 1920, 02.04.2022
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В ЛНР заявили, что пленные украинские военные не хотят возвращаться в армию
2 апреля, 08:45
По словам Москальковой, в плену на Украине находится более 10 российских моряков, которым не дают возможности вернуться, также ведется работа над возвращением 90 дальнобойщиков.
Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля и проводится с целью денацификации и демилитаризации Украины. В ходе спецоперации российские войска уничтожают украинские военные объекты и регулярно организуют гуманитарные коридоры для выхода мирных граждан из населенных пунктов.
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