https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/rossiya-i-ukraina-proizveli-obmen-plennymi-1038498189.html

Россия и Украина произвели обмен пленными

Россия и Украина произвели обмен пленными

Ранее, 24 марта, стороны провели обмен пленными военнослужащими и гражданскими моряками в формате "10 на 10", и офис российского омбудсмена продолжает работать... 05.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-05T16:25+0300

2022-04-05T16:25+0300

2022-04-05T16:25+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 5 апр – Sputnik. Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 86 на 86, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову.Также она добавила, что ранее в списках на обмен значились и четыре сотрудника "Росатома", но впоследствии украинская сторона их исключила по причине зеркальности, так как считает, что зеркально должны быть освобождены украинские гражданские люди. Москалькова подчеркнула, что сотрудники "Росатома" живы, и их местонахождение известно. По словам Москальковой, в плену на Украине находится более 10 российских моряков, которым не дают возможности вернуться, также ведется работа над возвращением 90 дальнобойщиков. Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля и проводится с целью денацификации и демилитаризации Украины. В ходе спецоперации российские войска уничтожают украинские военные объекты и регулярно организуют гуманитарные коридоры для выхода мирных граждан из населенных пунктов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/v-lnr-zayavili-chto-plennye-ukrainskie-voennye-ne-khotyat-vozvraschatsya-v-armiyu-1038444332.html

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