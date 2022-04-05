https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/safarbey-mikanba-izbran-zamestitelem-predsedatelya-verkhovnogo-suda--1038493685.html

Сафарбей Миканба избран заместителем председателя Верховного суда

Сафарбей Миканба избран заместителем председателя Верховного суда

С 31 марта 2021 года Сафарбей Миканба находился в должности судьи Верховного суда Республики Абхазия. 05.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-05T13:05+0300

2022-04-05T13:05+0300

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СУХУМ, 5 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии избрал Сафарбея Миканба на должность первого заместителя председателя Верховного суда республики. Миканба Сафарбей Тарасович родился 9 апреля 1961 года в Новом Афоне. В 1986 году окончил историко-юридический факультет Абхазского государственного университета. С 26 апреля по 8 октября 1987 года Миканба был стажером прокуратуры Сухума, затем, до 15 июня 1988 года – стажером прокуратуры Ткуарчала.С 15 июня 1988 года по 18 апреля 1988 года Миканба работал старшим следователем прокуратуры города Ткуарчал. С 18 апреля 1990 года по 21 ноября 1990 года он был помощником прокурора Ткуарчала, затем, до 29 октября 1993 года – прокурором Ткуарчала.С 29 октября 1993 года по 12 ноября 2001 года он работал в качестве прокурора Сухумского района, после – до 7 февраля 2007 года был первым заместителем генерального прокурора Абхазии. С 7 февраля 2007 года по 5 июня 2014 года Сафарбей Миканба был генеральным прокурором Абхазии. 12 апреля 2011 года Миканба был награжден орденом "Ахьдз-Апша" II степени. Постановлением Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия от 31 марта 2021 года Миканба был избран на должность судьи Верховного суда Республики Абхазия. Женат, отец двоих дочерей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/izbran-predsedatel-verkhovnogo-suda-abkhazii-1038226160.html

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