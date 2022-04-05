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В Абхазии допустили снятие ряда ограничительных мер по коронавирусу

В Абхазии допустили снятие ряда ограничительных мер по коронавирусу

С начала марта в Абхазии наблюдается устойчивая тенденция на спад заболеваемости коронавирусом, в последние две недели суточный прирост не превышал 50 случаев. 05.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-05T15:10+0300

2022-04-05T15:10+0300

2022-04-05T15:39+0300

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СУХУМ, 5 апр – Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб обсудил с главным санитарным врачом республики Людмилой Скорик возможность отмены ряда ограничительных мер, связанных с защитой населения от COVID-19, сообщается на сайте Кабмина.Скорик рассказала премьеру о санэпидобстановке в стране, привела данные по заболеваемости и темпам вакцинации по районам.По словам главного санитарного врача Абхазии, уровень заболеваемости коронавирусом спал. При этом Скорик в очередной раз призвала граждан вакцинироваться в полном объеме, так как "прививка остается самой надежной защитой от COVID-19 и его осложнений".Анкваб поручил Скорик подготовить аналитическую справку для членов Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции для принятия необходимых решений на следующем заседании штаба.В настоящее время в Абхазии действуют ограничения согласно распоряжению президента Аслана Бжания о мерах по защите здоровья населения от коронавирусной инфекции. Антиковидные меры были смягчены 25 января, когда разрешили работать спортивным объектам и учреждениям культуры.По-прежнему запрещено проведение любых массовых мероприятий в закрытых помещениях, в том числе свадебных, торжественных, праздничных, поминальных, деловых, развлекательных.Гражданам рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, избегать мест массового скопления людей.Объектам сферы услуг и торговли предъявляются обязательные требования – ношение масок всеми работниками, профилактическая дезинфекция помещений (не менее одного раза в неделю) и общественного транспорта (ежедневно). Водителям и пассажирам общественного транспорта предписано носить маски.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/matua-otsenila-kollektivnyy-immunitet-v-abkhazii-k-covid-19-1038385361.html

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новости, мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия