https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/matua-otsenila-kollektivnyy-immunitet-v-abkhazii-k-covid-19-1038385361.html

Матуа оценила коллективный иммунитет в Абхазии к COVID-19

Матуа оценила коллективный иммунитет в Абхазии к COVID-19

По информации оперштаба на 29 марта, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 53406. Из них 50298 человек выздоровели и 679 умерли. 30.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-30T09:15+0300

2022-03-30T09:15+0300

2022-03-30T09:15+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

абхазия

мировая пандемия коронавируса covid-19

медицина

вакцинация от covid-19 в абхазии

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СУХУМ, 30 мар – Sputnik. Говорить об устойчивом коллективном иммунитете к коронавирусной инфекции пока рано, считает заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ, помощник министра здравоохранения Абхазии Алиса Матуа."Пока еще не полностью, но все-таки частичный, или коллективный иммунитет, создан в большей степени естественным иммунитетом. Более 50 тысяч пациентов официально переболели коронавирусом и 19 тысяч провакцинировались. Мы можем говорить, что приближаемся к коллективному иммунитету, но не благодаря тотальной вакцинации, а за счет того, что люди переболели в основном омикроном", – отметила она.При этом Матуа подчеркнула, несмотря на то, что заболеваемость идет на спад и в стране складывается достаточно благополучная эпидемиологическая обстановка, необходимо соблюдать бдительность и осторожность.Она также напомнила, что пункты вакцинации работают во всех районах страны и посоветовала жителям Абхазии, которые еще не переболели коронавирусом и не вакцинировались, пройти эту процедуру и, тем самым, помочь создать в стране коллективный иммунитет.По информации оперштаба на 29 марта, тестирование на COVID-19 прошли 148 человека. У 32 тест показал положительный результат.Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии составляет 53406. Из них 50298 человек выздоровели и 679 умерли.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220328/pochti-19-tysyach-chelovek-v-abkhazii-privilis-ot-covid-19-1038368103.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/vikulov-o-vaktsinatsii-detey-ot-covid-19-ne-pogolovno-no-uyazvimye-dolzhny-byt-zaschischeny--1038375933.html

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абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, вакцинация от covid-19 в абхазии