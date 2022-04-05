https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/volodin-nazval-provokatsiyu-v-buche-srezhissirovannym-spektaklem-1038488949.html
Володин назвал провокацию в Буче срежиссированным спектаклем
Володин назвал провокацию в Буче срежиссированным спектаклем
3 апреля украинские СМИ распространили видеозапись, призванную "обличить преступления" российских военных - в видео, снятом якобы в городе Буча Киевской... 05.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-05T09:43+0300
2022-04-05T09:43+0300
2022-04-05T09:53+0300
военная спецоперация рф в донбассе
украина
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/05/1038488919_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_b8e34f22246d37ea7b3b18852e9fe111.jpg
СУХУМ, 5 апр – Sputnik. Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин назвал провокацию в Буче срежиссированным спектаклем, рассчитанным на зрителей из Европы и США, сообщает РИА Новости. Спикер также добавил, что странам НАТО не нужно расследование произошедшего, так как они уже назначили виновных. В воскресенье Министерство обороны Украины, а также украинские СМИ распространили в интернете видео, якобы снятое в городе Буча – на кадрах видны тела людей, в убийстве которых обвиняют российских солдат. Многие пользователи социальных сетей усомнились в достоверности обвинений в адрес Москвы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически обвиняет причастность к гибели людей в Буче и будет продвигать тему провокаций в Буче в Совете Безопасности ООН.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/zapad-primenil-protiv-rossii-oruzhie-massovogo-porazheniya-est-zhertvy-1038485210.html
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/05/1038488919_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_823b1c45ceeb1d19e3a23e1418daa1c9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина, россия, новости
Володин назвал провокацию в Буче срежиссированным спектаклем
09:43 05.04.2022 (обновлено: 09:53 05.04.2022)
3 апреля украинские СМИ распространили видеозапись, призванную "обличить преступления" российских военных - в видео, снятом якобы в городе Буча Киевской области, на дороге лежат тела погибших людей, в убийстве которых обвинили российских солдат.
СУХУМ, 5 апр – Sputnik.
Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин назвал провокацию в Буче срежиссированным спектаклем, рассчитанным на зрителей из Европы и США, сообщает РИА Новости
.
"Ситуация в Буче – провокация с целью дискредитации России, срежиссированная постановка, спектакль, рассчитанный на западного зрителя", – заявил Володин.
Спикер также добавил, что странам НАТО не нужно расследование произошедшего, так как они уже назначили виновных.
В воскресенье Министерство обороны Украины, а также украинские СМИ распространили в интернете видео, якобы снятое в городе Буча – на кадрах видны тела людей, в убийстве которых обвиняют российских солдат.
Многие пользователи социальных сетей усомнились в достоверности обвинений в адрес Москвы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически обвиняет причастность к гибели людей в Буче и будет продвигать тему провокаций в Буче в Совете Безопасности ООН.