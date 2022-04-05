https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/volodin-nazval-provokatsiyu-v-buche-srezhissirovannym-spektaklem-1038488949.html

Володин назвал провокацию в Буче срежиссированным спектаклем

Володин назвал провокацию в Буче срежиссированным спектаклем

3 апреля украинские СМИ распространили видеозапись, призванную "обличить преступления" российских военных - в видео, снятом якобы в городе Буча Киевской... 05.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-05T09:43+0300

2022-04-05T09:43+0300

2022-04-05T09:53+0300

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СУХУМ, 5 апр – Sputnik. Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин назвал провокацию в Буче срежиссированным спектаклем, рассчитанным на зрителей из Европы и США, сообщает РИА Новости. Спикер также добавил, что странам НАТО не нужно расследование произошедшего, так как они уже назначили виновных. В воскресенье Министерство обороны Украины, а также украинские СМИ распространили в интернете видео, якобы снятое в городе Буча – на кадрах видны тела людей, в убийстве которых обвиняют российских солдат. Многие пользователи социальных сетей усомнились в достоверности обвинений в адрес Москвы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически обвиняет причастность к гибели людей в Буче и будет продвигать тему провокаций в Буче в Совете Безопасности ООН.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/zapad-primenil-protiv-rossii-oruzhie-massovogo-porazheniya-est-zhertvy-1038485210.html

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