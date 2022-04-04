https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/zapad-primenil-protiv-rossii-oruzhie-massovogo-porazheniya-est-zhertvy-1038485210.html

Запад применил против России оружие массового поражения: есть жертвы

Запад применил против России оружие массового поражения: есть жертвы

Пока весь мир опасается ядерных ударов, Запад уже применил против России куда более современное оружие массового поражения, пишет Давид Нармания для РИА... 04.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-04T20:05+0300

2022-04-04T20:05+0300

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Пока весь мир опасается ядерных ударов, Запад уже применил против России куда более современное оружие массового поражения, пишет Давид Нармания для РИА Новости. От него не защититься системами противоракетной и противовоздушной обороны и не скрыться в бомбоубежище. Уже есть первые пострадавшие и даже беженцы.Я имею в виду медиа в целом и социальные сети в частности.У кого-то могут возникнуть возражения — пропаганда появилась в тот момент, когда человечество научилось разговаривать, а как оружие ее использовали в первой же войне, когда одни солдаты кричали другим: "Мы вас так и эдак". И это, конечно, правда.Но с развитием технологий она действительно стала всеобъемлющей. Напомню, что появление тоталитарных режимов стало возможным только в XX веке — именно благодаря развитию телевидения и радио.А теперь представьте, какие возможности для пропаганды открываются в эпоху смартфонов и соцсетей. Миллионы людей круглосуточно по всему миру лезут в карманы после характерного жужжания от полученного уведомления, спеша узнать свежие новости, почитать высказывания "лидеров мнений" или аналитические статьи экспертов и так далее.В таких условиях каждый человек одновременно и абсолютно беззащитная мишень пропаганды, и, потенциально, — активный рупор. Получил — ознакомился — переслал другому. Алгоритм предельно прост. Да, все в точности как с коронавирусом: заразился сам — заразил другого. Так сейчас распространяется пандемия русофобии."Надо всю Россию, значит, сровнять с землей и построить новую", — заявляет когда-то популярная российская телеведущая, уехавшая за границу."Я не буду возвращаться: не могу жить в стране, которая воюет со своими соседями", — говорит экс-директор одной довольно крупной IT-корпорации, уехавшая в Израиль. Интересно, у командования ЦАХАЛ не возникло в этот момент вопросов к своим подчиненным: "Вы как Сирию бомбили 7 марта? Почему никто об этом не знает? И вообще, что с нашими пиарщиками? Мы тут на осадном положении с 1948-го года!"Вот они, пострадавшие от оружия массового поражения.Но даже для такого поведения есть объяснения.Распад СССР для России стал катастрофой не только в геополитическом и экономическом смысле, но и в идейном отношении. Крах коммунистического представления о мире нечем было заменить, и поэтому семена западного мировосприятия с его ценностями и идеями, которые после холодной войны навязывались всему миру как единственно правильные, нашли наибольший отклик именно здесь.Вот это постепенное погружение в западную культуру резко прекратилось 24 февраля. Речь сейчас не о его определяющем значении для России как цивилизации — это отдельная тема, которую еще предстоит исследовать десятилетиями, — а о том, как западные новостные ресурсы и знаменитости "с колес" вступили в развернутую против россиян информационную войну.Именно этим объясняется подавленность в российском обществе, наблюдавшаяся в первые дни спецоперации: западная медиамашина поставляла патроны и снаряды на пропагандистский фронт, а Facebook*, Twitter, Instagram* и YouTube открыли огонь из всех орудий, целясь в сердца россиян.Именно в сердца — упор делался и делается на эмоциональный контент, потому что любые логические доводы разбивались о самый базовый аргумент о том, как Украина восемь лет делала все для истребления жителей ДНР и ЛНР: от военных ударов и до срыва Минских соглашений. Ничего лучше, чем обратить его в шутку, они не придумали. И это еще один пропагандистский прием: не можешь возразить — высмеивай.Естественно, на этих площадках России сложно было ответить симметрично, потому что правила игры устанавливаются их владельцами. И они предусматривают, что призывать к убийствам русских можно, а публиковать новости, видео, если ты русский, — ни-ни. Очень независимая позиция, не правда ли?Telegram пока что остается относительно нейтральной территорией, и здесь как раз информационное противостояние идет очень активно. Причем с российской стороны — оборонительное. Украинские каналы выкладывают разной степени дикости фейки, которые приходится разоблачать.Тут и вранье о потерях, и видео с "яркими свидетельствами преступлений орков", и призывы мстить россиянам по всему миру, и списки людей и нелюдей.Все это опровергается, но само появление этих постов уже несет угрозу для россиян. Впечатлительный читатель может подхватить эту пропагандистскую гранату и начать разбрасывать ее в чаты родным, друзьям, коллегам и так далее.И вот это как раз тот случай, когда свой профан с оружием в руках опаснее профессионального противника. Так и здесь. "Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется".Конечно, наивно призывать читателей отказаться от функционала соцсетей, но задавайтесь хотя бы вопросом, кому выгодно то, что вам сейчас показывают, что вы читаете. У вас есть хоть одно рациональное объяснение, для чего российским солдатам расстреливать мирных жителей на территориях, которые они оставляют? Наверное, чтобы дать убедительную картинку в западных СМИ и настроить против России еще больше людей? А то что-то слишком сильно нас любят.И с течением времени фейков будет все больше. Поэтому к такой информационной войне каждый россиянин должен подойти с максимальной ответственностью. Ее фронт теперь пролегает в каждом доме, в каждом мобильнике, в каждом компьютере. И у нас нет другого оружия, кроме правды. Ее мы мобилизуем и бросим в бой.Помните, кто в этом противостоянии свой, а кто — враг. Кто желает России процветания, а кто — развала и крови.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/genprokuratura-rossii-dast-ugolovno-pravovuyu-otsenku-feykam-o-buche-1038484191.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/nosovich-lyuboy-feyk-na-ukraine-protiv-rossii-priznaetsya-istinoy-1038395262.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/shest-chelovek-kotorye-ubili-sssr-zachem-oni-eto-sdelali-1036639201.html

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220312/meta-obyavila-voynu-russkim-pridetsya-ee-denatsifitsirovat-1038065025.html

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Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/04/1038485631_441:0:2174:1733_100x100_80_0_0_c68083cccb49fda2f1a30bd47c959fcf.jpg

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