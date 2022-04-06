https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/aslan-bzhaniya-provel-soveschanie-po-voprosam-gosudarstvennoy-statistiki-1038510495.html

Аслан Бжания провел совещание по вопросам государственной статистики

Аслан Бжания провел совещание по вопросам государственной статистики

Сбором, обработкой и предоставлением официальной статистической информации в Абхазии занимается Государственный комитет по статистике. 06.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-06T12:25+0300

2022-04-06T12:25+0300

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СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Совещание, посвященное вопросам государственной статистики, провел президент Абхазии Аслан Бжания с представителями министерств и ведомств республики. Об этом сообщает сайт главы государства. Также в совещании принимали участие руководство Администрации президента и главы администраций городов и районов. Президент подчеркнул, что данные ведомств должны соответствовать друг другу, так как информация, предоставляемая Государственным комитетом по статистике, в дальнейшем становится отправной точкой для установления и достижения целевых показателей в рамках Программы социально-экономического развития Абхазии.Главам ведомств было поручено в сотрудничестве с Госкомстатом пересмотреть подходы к формированию официальных статистических данных.Госкомстат Абхазии осуществляет руководство статистической деятельностью и контроль в сфере отчетности во всех отраслях, свою деятельность он осуществляет непосредственно, а также во взаимодействии с другими органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/mid-obyavil-o-sozdanii-mobilnoy-ploschadki-dlya-privlecheniya-investitsiy-v-abkhaziyu-1038429695.html

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