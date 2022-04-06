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Аслан Бжания провел совещание по вопросам государственной статистики
Аслан Бжания провел совещание по вопросам государственной статистики
Сбором, обработкой и предоставлением официальной статистической информации в Абхазии занимается Государственный комитет по статистике. 06.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-06T12:25+0300
2022-04-06T12:25+0300
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СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Совещание, посвященное вопросам государственной статистики, провел президент Абхазии Аслан Бжания с представителями министерств и ведомств республики. Об этом сообщает сайт главы государства. Также в совещании принимали участие руководство Администрации президента и главы администраций городов и районов. Президент подчеркнул, что данные ведомств должны соответствовать друг другу, так как информация, предоставляемая Государственным комитетом по статистике, в дальнейшем становится отправной точкой для установления и достижения целевых показателей в рамках Программы социально-экономического развития Абхазии.Главам ведомств было поручено в сотрудничестве с Госкомстатом пересмотреть подходы к формированию официальных статистических данных.Госкомстат Абхазии осуществляет руководство статистической деятельностью и контроль в сфере отчетности во всех отраслях, свою деятельность он осуществляет непосредственно, а также во взаимодействии с другими органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/mid-obyavil-o-sozdanii-mobilnoy-ploschadki-dlya-privlecheniya-investitsiy-v-abkhaziyu-1038429695.html
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Аслан Бжания провел совещание по вопросам государственной статистики
12:25 06.04.2022 (обновлено: 13:14 06.04.2022)
Сбором, обработкой и предоставлением официальной статистической информации в Абхазии занимается Государственный комитет по статистике.
СУХУМ, 6 апр – Sputnik.
Совещание, посвященное вопросам государственной статистики, провел президент Абхазии Аслан Бжания с представителями министерств и ведомств республики. Об этом сообщает сайт
главы государства.
Также в совещании принимали участие руководство Администрации президента и главы администраций городов и районов.
В ходе заседания президент обратил внимание на то, что между информацией, предоставляемой различными ведомствами в некоторых отраслях экономики, существуют расхождения, зафиксированные Государственным комитетом по статистике.
Президент подчеркнул, что данные ведомств должны соответствовать друг другу, так как информация, предоставляемая Государственным комитетом по статистике, в дальнейшем становится отправной точкой для установления и достижения целевых показателей в рамках Программы социально-экономического развития Абхазии.
Главам ведомств было поручено в сотрудничестве с Госкомстатом пересмотреть подходы к формированию официальных статистических данных.
Госкомстат Абхазии осуществляет руководство статистической деятельностью и контроль в сфере отчетности во всех отраслях, свою деятельность он осуществляет непосредственно, а также во взаимодействии с другими органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями.