https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/dlya-udarov-iz-zasad-chem-ssha-vooruzhat-ukrainskuyu-armiyu-1038505992.html

"Для ударов из засад": чем США вооружат украинскую армию

"Для ударов из засад": чем США вооружат украинскую армию

Вашингтон планирует передать Киеву крупную партию беспилотных летательных аппаратов Switchblade ("Выкидной нож"). 06.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-06T09:45+0300

2022-04-06T09:45+0300

2022-04-06T09:45+0300

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СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Малогабаритные дроны относятся к классу барражирующих боеприпасов, это эффективное оружие на тактическом уровне. Но российской армии есть чем ответить. Подробнее читайте в материале Андрея Коца для РИА Новости.Дрон из рюкзакаПрезидент США Джо Байден еще в середине марта объявил о выделении дополнительных 800 миллионов долларов Украине в качестве военной помощи: Киеву направят 800 переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, две тысячи ПТРК Javelin, тысячу легких противотанковых орудий и шесть тысяч гранатометов AT-4. Кроме того, ВСУ получат стрелковое оружие, бронежилеты и шлемы, боеприпасы. На днях стало известно, что Пентагон также предоставит союзнику 100 беспилотных летательных аппаратов Switchblade.Есть два варианта — противопехотный и противотанковый. Первый, Switchblade 300 массой чуть более 2,5 килограмма, помещается в обычный рейдовый рюкзак военнослужащего. Боеприпас находится в компактном транспортно-пусковом контейнере и запускается в небо сжатым воздухом — по принципу пневмокатапульты. Дальность полета — до десяти километров, мощность боевой части эквивалентна 40-миллиметровому выстрелу автоматического гранатомета. Крейсерская скорость — 100 километров в час, для наблюдения и наведения предусмотрены дневная и ночная камеры.Противотанковый Switchblade 600 крупнее и тяжелее — 23 килограмма. Поражает цели на дистанции до 40 километров от оператора. Боевая часть — как у ПТРК Javelin. По словам американцев, это оружие эффективно против любой современной бронетехники, если бьет сверху.Дронами обеих модификаций управляют с сенсорного планшета. Подготовка к пуску — десять минут. Стоимость одного БПЛА — около шести тысяч долларов. Предназначен для массового применения на тактической глубине обороны противника, входит в комплект вооружения большинства мотопехотных подразделений американской армии. Однако у "выкидных ножей", как и у других представителей семейства барражирующих боеприпасов, есть слабые стороны.Воздушный перехват"Главный недостаток — малая емкость аккумуляторов, долго находиться в воздухе они не могут, — рассказывает военный эксперт Алексей Леонков. — Того же Switchblade 300 хватает лишь на десять-пятнадцать минут. А это значит, что цель должен подсвечивать гораздо более крупный разведывательный беспилотник, заметный для наших средств ПВО. Боеприпас, запущенный "в молоко", просто упадет на землю"."Наши ЗРК — это второй эшелон обороны, — уточняет эксперт. — Первый — войска радиоэлектронной борьбы. Их аппаратура способна разрушить канал связи между беспилотником и оператором и, по сути, превратить дрон в груду бесполезного железа. Когда армяне в ходе второй карабахской войны включили над Степанакертом комплексы РЭБ "Поле" российского производства, азербайджанская беспилотная авиация резко сократила активность. Нисколько не сомневаюсь, что эти новинки применят и на Украине".Каналы поставокАмериканские дроны-камикадзе, возможно, и смогут нанести российской армии какие-то потери. Но совершенно точно не превратятся в "супероружие", каким этот вид боевой техники был во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020-го. Тогда азербайджанские барражирующие боеприпасы IAI Harop фактически безнаказанно уничтожали армянские позиции ПВО, районы сосредоточения боевой техники и полевые укрепления.У Степанакерта и Еревана не было тех средств противовоздушной обороны, которые есть у российских войск. Кроме того, специалисты сомневаются, что украинцы смогут грамотно применить заморские подарки.Ранее Министерство обороны России официально предупредило, что конвои с оружием, поступающие на Украину с Запада, считаются легитимной целью. В данный момент единственный маршрут из стран НАТО — через сухопутную границу с Польшей. Вероятно, там уже все находится под прицелом российской авиации и высокоточной артиллерии.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/bucha-antirossiyskaya-provokatsiya-s-troynym-dnom-1038502563.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/kievskiy-rezhim-pytaetsya-vilyat-sobakoy-1038423163.html

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украина, нато, сша, россия, вооружения