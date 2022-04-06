https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/gagra-voshla-v-top-5-gorodov-dlya-bronirovaniya-oteley-1038508109.html
Гагра вошла в топ-5 городов для бронирования отелей
Гагра вошла в топ-5 городов для бронирования отелей
Аналитики Tvil отмечают, что количество подключенных к сайту отелей резко увеличилось после того, как иностранный сервис Booking.com ушел с российского рынка. 06.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-06T11:23+0300
2022-04-06T11:23+0300
2022-04-06T11:35+0300
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гагра
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СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Гагра замкнула пятерку самых популярных городов, в которых российские туристы бронируют отели, сообщает сайт бронирования Tvil.ru.Другими популярными городами для путешествий внутри России стали Казань, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Владивосток и Нижний Новгород.Треть туристов, бронирующих отели на Tvil.ru – это семьи с детьми или пары. По данным сайта, средняя продолжительность отдыха российских туристов составляет от двух до восьми ночей, а стоимость проживания в сутки варьируется от 2,2 до 4,2 тысячи рублей в сутки. В среднем за недельный отдых путешественники отдают 15,4 тысячи рублей. Самым дорогим направлением стал Нижний Новгород, дешевле всего путешественникам обходится жилье в Пятигорске.Данные предоставлены на основании бронирований отелей туристами с апреля по август 2022 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/gagra-voshla-v-top-10-napravleniy-dlya-puteshestviy-na-mayskie-prazdniki-1038474160.html
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Гагра вошла в топ-5 городов для бронирования отелей
11:23 06.04.2022 (обновлено: 11:35 06.04.2022)
Аналитики Tvil отмечают, что количество подключенных к сайту отелей резко увеличилось после того, как иностранный сервис Booking.com ушел с российского рынка.
СУХУМ, 6 апр – Sputnik.
Гагра замкнула пятерку самых популярных городов, в которых российские туристы бронируют отели, сообщает сайт бронирования Tvil.ru
.
Помимо Гагры, в топ-5 вошли такие популярные направления, как Сочи, Ялта, Санкт-Петербург и Москва.
Другими популярными городами для путешествий внутри России стали Казань, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Владивосток и Нижний Новгород.
Треть туристов, бронирующих отели на Tvil.ru – это семьи с детьми или пары.
По данным сайта, средняя продолжительность отдыха российских туристов составляет от двух до восьми ночей, а стоимость проживания в сутки варьируется от 2,2 до 4,2 тысячи рублей в сутки. В среднем за недельный отдых путешественники отдают 15,4 тысячи рублей.
Самым дорогим направлением стал Нижний Новгород, дешевле всего путешественникам обходится жилье в Пятигорске.
Десять популярных городов для букинга отелей на Tvil.ru:
Город
Средняя стоимость суточного проживания
Средняя продолжительность отдыха
Сочи
2791 рубль
8 ночей
Ялта
4235 рублей
7 ночей
Санкт-Петербург
3095 рублей
4 ночи
Москва
2662 рубля
3 ночи
Гагра
2607 рублей
8 ночей
Казань
2900 рублей
3 ночи
Пятигорск
2099 рублей
4 ночи
Ростов-на-Дону
2180 рублей
2 ночи
Владивосток
2288 рублей
5 ночей
Нижний Новгород
3264 рубля
2 ночи
Данные предоставлены на основании бронирований отелей туристами с апреля по август 2022 года.