https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/gagra-voshla-v-top-5-gorodov-dlya-bronirovaniya-oteley-1038508109.html

Гагра вошла в топ-5 городов для бронирования отелей

Гагра вошла в топ-5 городов для бронирования отелей

Аналитики Tvil отмечают, что количество подключенных к сайту отелей резко увеличилось после того, как иностранный сервис Booking.com ушел с российского рынка. 06.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-06T11:23+0300

2022-04-06T11:23+0300

2022-04-06T11:35+0300

новости

отдых в абхазии

гагра

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/10/1035931910_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9e8743e02ddd07fbaa60e0f3acaa513.jpg

СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Гагра замкнула пятерку самых популярных городов, в которых российские туристы бронируют отели, сообщает сайт бронирования Tvil.ru.Другими популярными городами для путешествий внутри России стали Казань, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Владивосток и Нижний Новгород.Треть туристов, бронирующих отели на Tvil.ru – это семьи с детьми или пары. По данным сайта, средняя продолжительность отдыха российских туристов составляет от двух до восьми ночей, а стоимость проживания в сутки варьируется от 2,2 до 4,2 тысячи рублей в сутки. В среднем за недельный отдых путешественники отдают 15,4 тысячи рублей. Самым дорогим направлением стал Нижний Новгород, дешевле всего путешественникам обходится жилье в Пятигорске.Данные предоставлены на основании бронирований отелей туристами с апреля по август 2022 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/gagra-voshla-v-top-10-napravleniy-dlya-puteshestviy-na-mayskie-prazdniki-1038474160.html

гагра

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, отдых в абхазии, гагра