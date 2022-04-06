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https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/gagra-voshla-v-top-5-gorodov-dlya-bronirovaniya-oteley-1038508109.html
Гагра вошла в топ-5 городов для бронирования отелей
Гагра вошла в топ-5 городов для бронирования отелей
Аналитики Tvil отмечают, что количество подключенных к сайту отелей резко увеличилось после того, как иностранный сервис Booking.com ушел с российского рынка. 06.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-06T11:23+0300
2022-04-06T11:35+0300
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СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Гагра замкнула пятерку самых популярных городов, в которых российские туристы бронируют отели, сообщает сайт бронирования Tvil.ru.Другими популярными городами для путешествий внутри России стали Казань, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Владивосток и Нижний Новгород.Треть туристов, бронирующих отели на Tvil.ru – это семьи с детьми или пары. По данным сайта, средняя продолжительность отдыха российских туристов составляет от двух до восьми ночей, а стоимость проживания в сутки варьируется от 2,2 до 4,2 тысячи рублей в сутки. В среднем за недельный отдых путешественники отдают 15,4 тысячи рублей. Самым дорогим направлением стал Нижний Новгород, дешевле всего путешественникам обходится жилье в Пятигорске.Данные предоставлены на основании бронирований отелей туристами с апреля по август 2022 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/gagra-voshla-v-top-10-napravleniy-dlya-puteshestviy-na-mayskie-prazdniki-1038474160.html
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новости, отдых в абхазии, гагра

Гагра вошла в топ-5 городов для бронирования отелей

11:23 06.04.2022 (обновлено: 11:35 06.04.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Парк Ольденбургского в Гагре
Парк Ольденбургского в Гагре - Sputnik Абхазия, 1920, 06.04.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Аналитики Tvil отмечают, что количество подключенных к сайту отелей резко увеличилось после того, как иностранный сервис Booking.com ушел с российского рынка.
СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Гагра замкнула пятерку самых популярных городов, в которых российские туристы бронируют отели, сообщает сайт бронирования Tvil.ru.
Помимо Гагры, в топ-5 вошли такие популярные направления, как Сочи, Ялта, Санкт-Петербург и Москва.
Другими популярными городами для путешествий внутри России стали Казань, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Владивосток и Нижний Новгород.
Треть туристов, бронирующих отели на Tvil.ru – это семьи с детьми или пары.
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По данным сайта, средняя продолжительность отдыха российских туристов составляет от двух до восьми ночей, а стоимость проживания в сутки варьируется от 2,2 до 4,2 тысячи рублей в сутки. В среднем за недельный отдых путешественники отдают 15,4 тысячи рублей.
Самым дорогим направлением стал Нижний Новгород, дешевле всего путешественникам обходится жилье в Пятигорске.
Десять популярных городов для букинга отелей на Tvil.ru:

Город

Средняя стоимость суточного проживания

Средняя продолжительность отдыха

Сочи

2791 рубль

8 ночей

Ялта

4235 рублей

7 ночей

Санкт-Петербург

3095 рублей

4 ночи

Москва

2662 рубля

3 ночи

Гагра

2607 рублей

8 ночей

Казань

2900 рублей

3 ночи

Пятигорск

2099 рублей

4 ночи

Ростов-на-Дону

2180 рублей

2 ночи

Владивосток

2288 рублей

5 ночей

Нижний Новгород

3264 рубля

2 ночи

Данные предоставлены на основании бронирований отелей туристами с апреля по август 2022 года.
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