https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/gosduma-prinyala-zakon-o-zaprete-sravneniya-sssr-i-gitlerovskoy-germanii-1038516118.html

Госдума приняла закон о запрете сравнения СССР и гитлеровской Германии

Госдума приняла закон о запрете сравнения СССР и гитлеровской Германии

Законопроект был создан в целях эффективной реализации закона "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов"... 06.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-06T16:08+0300

2022-04-06T16:08+0300

2022-04-06T16:22+0300

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россия

законодательство

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СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Государственная Дума России в третьем чтении приняла законопроект о штрафах для физических и юридических лиц за публичное отождествление роли СССР и Третьего рейха во Второй мировой войне.Для должностных лиц штраф будет выше – им придется заплатить от двух до четырех тысяч рублей, сумма штрафа для юридических лиц составит от 10 до 50 тысяч рублей. За повторное нарушение физические лица будут выплачивать штраф в размере от двух с половиной до пяти тысяч рублей, либо отбывать административный арест сроком до 15 суток.Для должностных лиц предлагается административный штраф в размере от пяти тысяч до 20 тысяч рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года; для юридических лиц – административный штраф в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, указывают авторы инициативы.Летом 2021 года президент России утвердил поправки к закону "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", запрещающие публично приравнивать роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, но тогда изменения не подразумевали ответственности за нарушение запрета.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/gosduma-prinyala-zakon-ob-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-feyki-o-deystviyakh-rossiyskoy-armii-1037926023.html

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