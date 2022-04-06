https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/gosduma-prinyala-zakon-o-zaprete-sravneniya-sssr-i-gitlerovskoy-germanii-1038516118.html
Госдума приняла закон о запрете сравнения СССР и гитлеровской Германии
Госдума приняла закон о запрете сравнения СССР и гитлеровской Германии
Законопроект был создан в целях эффективной реализации закона "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов"... 06.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-06T16:08+0300
2022-04-06T16:08+0300
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СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Государственная Дума России в третьем чтении приняла законопроект о штрафах для физических и юридических лиц за публичное отождествление роли СССР и Третьего рейха во Второй мировой войне.Для должностных лиц штраф будет выше – им придется заплатить от двух до четырех тысяч рублей, сумма штрафа для юридических лиц составит от 10 до 50 тысяч рублей. За повторное нарушение физические лица будут выплачивать штраф в размере от двух с половиной до пяти тысяч рублей, либо отбывать административный арест сроком до 15 суток.Для должностных лиц предлагается административный штраф в размере от пяти тысяч до 20 тысяч рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года; для юридических лиц – административный штраф в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, указывают авторы инициативы.Летом 2021 года президент России утвердил поправки к закону "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", запрещающие публично приравнивать роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, но тогда изменения не подразумевали ответственности за нарушение запрета.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/gosduma-prinyala-zakon-ob-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-feyki-o-deystviyakh-rossiyskoy-armii-1037926023.html
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госдума рф, россия, законодательство
Госдума приняла закон о запрете сравнения СССР и гитлеровской Германии
16:08 06.04.2022 (обновлено: 16:22 06.04.2022)
Законопроект был создан в целях эффективной реализации закона "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", принятого в 1995 году.
СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Государственная Дума России в третьем чтении приняла законопроект о штрафах для физических и юридических лиц за публичное отождествление роли СССР и Третьего рейха во Второй мировой войне.
В рамках новой статьи Административного кодекса для нарушителей устанавливается ответственность в виде штрафа от одной до двух тысяч рублей либо административного ареста на срок до 15 суток.
Для должностных лиц штраф будет выше – им придется заплатить от двух до четырех тысяч рублей, сумма штрафа для юридических лиц составит от 10 до 50 тысяч рублей.
За повторное нарушение физические лица будут выплачивать штраф в размере от двух с половиной до пяти тысяч рублей, либо отбывать административный арест сроком до 15 суток.
Для должностных лиц предлагается административный штраф в размере от пяти тысяч до 20 тысяч рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года; для юридических лиц – административный штраф в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, указывают авторы инициативы.
Летом 2021 года президент России утвердил поправки к закону "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", запрещающие публично приравнивать роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, но тогда изменения не подразумевали ответственности за нарушение запрета.