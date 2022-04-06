Крупная табачная контрабанда пресечена на границе Абхазии и России
13:30 06.04.2022 (обновлено: 13:32 06.04.2022)
© Foto / пресс-служба г. Сочи Краснодарской таможниКонтрабанда сигарет
© Foto / пресс-служба г. Сочи Краснодарской таможни
Возбуждены дела об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях России.
СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Крупная партия контрабандной табачной продукции задержана Краснодарской таможней на границе Абхазии и России, сообщает пресс-служба ведомства.
Таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию из Абхазии порядка 2000 пачек сигарет.
На МАПП "Адлер" задержали машину марки HONDA STEPWAGON, следовавшую из Абхазии. Автомобиль направили на осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса.
25 марта, 17:05
Сотрудники таможни обнаружили 300 пачек (6000 штук) сигарет, произведенных в Польше без акцизных марок, под чехлом и нижней частью сиденья.
Ранее на таможенном посту был задержан еще один автомобиль PEUGEOT 308, прибывший из Абхазии. В нем обнаружили 1580 пачек (31600 штук) сигарет, которые находились в чемоданах в багажном отделении, в бардачке, в отсеке для запасного колеса автомобиля.
© Foto / пресс-служба г. Сочи Краснодарской таможниКонтрабанда сигарет
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© Foto / пресс-служба г. Сочи Краснодарской таможни
Контрабанда сигарет
© Foto / пресс-служба г. Сочи Краснодарской таможниКонтрабанда сигарет
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© Foto / пресс-служба г. Сочи Краснодарской таможни
Контрабанда сигарет
© Foto / пресс-служба г. Сочи Краснодарской таможниКонтрабанда сигарет
3/3
© Foto / пресс-служба г. Сочи Краснодарской таможни
Контрабанда сигарет
1/3
© Foto / пресс-служба г. Сочи Краснодарской таможни
Контрабанда сигарет
2/3
© Foto / пресс-служба г. Сочи Краснодарской таможни
Контрабанда сигарет
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© Foto / пресс-служба г. Сочи Краснодарской таможни
Контрабанда сигарет
Табачная продукция изъята, возбуждены дела об административных правонарушениях.