Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/krupnaya-tabachnaya-kontrabanda-presechena-na-granitse-abkhazii-i-rossii-1038511838.html
Крупная табачная контрабанда пресечена на границе Абхазии и России
Крупная табачная контрабанда пресечена на границе Абхазии и России
Возбуждены дела об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях России. 06.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-06T13:30+0300
2022-04-06T13:32+0300
в абхазии
государственная граница
абхазия
россия
таможня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038509730_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_e636194ef9c4c38677914e10431e53a4.jpg
СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Крупная партия контрабандной табачной продукции задержана Краснодарской таможней на границе Абхазии и России, сообщает пресс-служба ведомства. На МАПП "Адлер" задержали машину марки HONDA STEPWAGON, следовавшую из Абхазии. Автомобиль направили на осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса.Сотрудники таможни обнаружили 300 пачек (6000 штук) сигарет, произведенных в Польше без акцизных марок, под чехлом и нижней частью сиденья.Ранее на таможенном посту был задержан еще один автомобиль PEUGEOT 308, прибывший из Абхазии. В нем обнаружили 1580 пачек (31600 штук) сигарет, которые находились в чемоданах в багажном отделении, в бардачке, в отсеке для запасного колеса автомобиля.Табачная продукция изъята, возбуждены дела об административных правонарушениях.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/organizatorov-kontrabandy-tabaka-iz-abkhazii-osudili-v-sochi-1038307214.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038509730_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_baed3f30fdfe44524e69500665af6534.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
государственная граница, абхазия, россия, таможня

Крупная табачная контрабанда пресечена на границе Абхазии и России

13:30 06.04.2022 (обновлено: 13:32 06.04.2022)
© Foto / пресс-служба г. Сочи Краснодарской таможниКонтрабанда сигарет
Контрабанда сигарет - Sputnik Абхазия, 1920, 06.04.2022
© Foto / пресс-служба г. Сочи Краснодарской таможни
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Возбуждены дела об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях России.
СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Крупная партия контрабандной табачной продукции задержана Краснодарской таможней на границе Абхазии и России, сообщает пресс-служба ведомства.
Таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию из Абхазии порядка 2000 пачек сигарет.
На МАПП "Адлер" задержали машину марки HONDA STEPWAGON, следовавшую из Абхазии. Автомобиль направили на осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса.
Наручники - Sputnik Абхазия, 1920, 25.03.2022
Организаторов контрабанды табака из Абхазии осудили в Сочи
25 марта, 17:05
Сотрудники таможни обнаружили 300 пачек (6000 штук) сигарет, произведенных в Польше без акцизных марок, под чехлом и нижней частью сиденья.
Ранее на таможенном посту был задержан еще один автомобиль PEUGEOT 308, прибывший из Абхазии. В нем обнаружили 1580 пачек (31600 штук) сигарет, которые находились в чемоданах в багажном отделении, в бардачке, в отсеке для запасного колеса автомобиля.
© Foto / пресс-служба г. Сочи Краснодарской таможниКонтрабанда сигарет
Контрабанда сигарет - Sputnik Абхазия
1/3
© Foto / пресс-служба г. Сочи Краснодарской таможни
Контрабанда сигарет
© Foto / пресс-служба г. Сочи Краснодарской таможниКонтрабанда сигарет
Контрабанда сигарет - Sputnik Абхазия
2/3
© Foto / пресс-служба г. Сочи Краснодарской таможни
Контрабанда сигарет
© Foto / пресс-служба г. Сочи Краснодарской таможниКонтрабанда сигарет
Контрабанда сигарет - Sputnik Абхазия
3/3
© Foto / пресс-служба г. Сочи Краснодарской таможни
Контрабанда сигарет
1/3
© Foto / пресс-служба г. Сочи Краснодарской таможни
Контрабанда сигарет
2/3
© Foto / пресс-служба г. Сочи Краснодарской таможни
Контрабанда сигарет
3/3
© Foto / пресс-служба г. Сочи Краснодарской таможни
Контрабанда сигарет
Табачная продукция изъята, возбуждены дела об административных правонарушениях.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0