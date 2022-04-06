https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/krupnaya-tabachnaya-kontrabanda-presechena-na-granitse-abkhazii-i-rossii-1038511838.html

Крупная табачная контрабанда пресечена на границе Абхазии и России

Крупная табачная контрабанда пресечена на границе Абхазии и России

Возбуждены дела об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях России. 06.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-06T13:30+0300

2022-04-06T13:30+0300

2022-04-06T13:32+0300

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СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Крупная партия контрабандной табачной продукции задержана Краснодарской таможней на границе Абхазии и России, сообщает пресс-служба ведомства. На МАПП "Адлер" задержали машину марки HONDA STEPWAGON, следовавшую из Абхазии. Автомобиль направили на осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса.Сотрудники таможни обнаружили 300 пачек (6000 штук) сигарет, произведенных в Польше без акцизных марок, под чехлом и нижней частью сиденья.Ранее на таможенном посту был задержан еще один автомобиль PEUGEOT 308, прибывший из Абхазии. В нем обнаружили 1580 пачек (31600 штук) сигарет, которые находились в чемоданах в багажном отделении, в бардачке, в отсеке для запасного колеса автомобиля.Табачная продукция изъята, возбуждены дела об административных правонарушениях.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/organizatorov-kontrabandy-tabaka-iz-abkhazii-osudili-v-sochi-1038307214.html

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