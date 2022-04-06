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МИД России: газовый конфликт между Россией и Европой выгоден США
МИД России: газовый конфликт между Россией и Европой выгоден США
В конце марта Владимир Путин подписал указ о том, что страны, проводящие недружественную политику в отношении России, будут вынуждены оплачивать газ рублями. 06.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-06T12:50+0300
2022-04-06T12:50+0300
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СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Разрыв сотрудничества между Россией и странами Европы в газовой сфере будет выгоден Соединенным Штатам, которые улучшат ситуацию на рынке в свою пользу, сообщает РИА Новости с ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко.Грушко заметил, что газовое сотрудничество с европейскими странами складывалось годами, и ранее никому в голову не приходило ставить проблему отказа от экспорта российского газа.Замминистра добавил, что западные страны прибегают к "энергетическому шантажу", коренным образом затрагивая собственные интересы, и платить за эти решения придется самим европейцам, так как в дальнейшем потребности в газе будут нарастать.По словам Грушко, если бы "партнеры" России были "поумнее", они были бы заинтересованы в том, что положение дел, складывающееся годами, сохранять как можно дольше, и в дальнейшем Россия продолжит взаимодействие с теми партнерами, которые будут объективно оценивать свои национальные интересы и потребности.Согласно поручению Владимира Путина, до 31 марта должны были быть реализованы меры по изменению валюты платежа по поставкам газа в страны Евросоюза и другие недружественные страны.Свое решение глава государства объяснил тем, что нет смысла дальше иметь дело дискредитировавшими себя валютами – евро и долларом. При этом Россия сохранит оговоренные объемы поставок газа, так как дорожит соей репутацией, подчеркнул президент.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/belorussiya-perekhodit-na-rubli-v-raschetakh-za-rossiyskiy-gaz-s-aprelya-1038501948.html
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россия, европа, газ
МИД России: газовый конфликт между Россией и Европой выгоден США
12:50 06.04.2022 (обновлено: 13:17 06.04.2022)
В конце марта Владимир Путин подписал указ о том, что страны, проводящие недружественную политику в отношении России, будут вынуждены оплачивать газ рублями.
СУХУМ, 6 апр – Sputnik.
Разрыв сотрудничества между Россией и странами Европы в газовой сфере будет выгоден Соединенным Штатам, которые улучшат ситуацию на рынке в свою пользу, сообщает РИА Новости
с ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко.
Грушко заметил, что газовое сотрудничество с европейскими странами складывалось годами, и ранее никому в голову не приходило ставить проблему отказа от экспорта российского газа.
"Сотрудничество в газовой сфере – такая уникальная вещь, в течение десятилетий оно развивалось со странами Западной Европы. Было выведено за скобки идеологических противоречий. Была холодная война, горячие войны, НАТО отбомбила Югославию. Но никому в голову не приходило использовать газовое сотрудничество в качестве инструмента политического или экономического влияния", – заявил Грушко.
Замминистра добавил, что западные страны прибегают к "энергетическому шантажу", коренным образом затрагивая собственные интересы, и платить за эти решения придется самим европейцам, так как в дальнейшем потребности в газе будут нарастать.
По словам Грушко, если бы "партнеры" России были "поумнее", они были бы заинтересованы в том, что положение дел, складывающееся годами, сохранять как можно дольше, и в дальнейшем Россия продолжит взаимодействие с теми партнерами, которые будут объективно оценивать свои национальные интересы и потребности.
Согласно поручению Владимира Путина, до 31 марта должны были быть реализованы меры по изменению валюты платежа по поставкам газа в страны Евросоюза и другие недружественные страны.
Свое решение глава государства объяснил тем, что нет смысла дальше иметь дело дискредитировавшими себя валютами – евро и долларом. При этом Россия сохранит оговоренные объемы поставок газа, так как дорожит соей репутацией, подчеркнул президент.