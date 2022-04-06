https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/mid-rossii-gazovyy-konflikt-mezhdu-rossiey-i-evropoy-vygoden-ssha-1038511408.html

МИД России: газовый конфликт между Россией и Европой выгоден США

МИД России: газовый конфликт между Россией и Европой выгоден США

В конце марта Владимир Путин подписал указ о том, что страны, проводящие недружественную политику в отношении России, будут вынуждены оплачивать газ рублями. 06.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-06T12:50+0300

2022-04-06T12:50+0300

2022-04-06T13:17+0300

россия

европа

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/19/1038303496_0:491:2682:2000_1920x0_80_0_0_315fb458c2d5017e5ac5f9acd4677044.jpg

СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Разрыв сотрудничества между Россией и странами Европы в газовой сфере будет выгоден Соединенным Штатам, которые улучшат ситуацию на рынке в свою пользу, сообщает РИА Новости с ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко.Грушко заметил, что газовое сотрудничество с европейскими странами складывалось годами, и ранее никому в голову не приходило ставить проблему отказа от экспорта российского газа.Замминистра добавил, что западные страны прибегают к "энергетическому шантажу", коренным образом затрагивая собственные интересы, и платить за эти решения придется самим европейцам, так как в дальнейшем потребности в газе будут нарастать.По словам Грушко, если бы "партнеры" России были "поумнее", они были бы заинтересованы в том, что положение дел, складывающееся годами, сохранять как можно дольше, и в дальнейшем Россия продолжит взаимодействие с теми партнерами, которые будут объективно оценивать свои национальные интересы и потребности.Согласно поручению Владимира Путина, до 31 марта должны были быть реализованы меры по изменению валюты платежа по поставкам газа в страны Евросоюза и другие недружественные страны.Свое решение глава государства объяснил тем, что нет смысла дальше иметь дело дискредитировавшими себя валютами – евро и долларом. При этом Россия сохранит оговоренные объемы поставок газа, так как дорожит соей репутацией, подчеркнул президент.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/belorussiya-perekhodit-na-rubli-v-raschetakh-za-rossiyskiy-gaz-s-aprelya-1038501948.html

россия

европа

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, европа, газ