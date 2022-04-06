https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/minoborony-rossii-zayavilo-o-podgotovke-na-ukraine-novykh-provokatsiy-po-tipu-buchi-1038519790.html

Минобороны России заявило о подготовке на Украине новых провокаций по типу Бучи

Минобороны России заявило о подготовке на Украине новых провокаций по типу Бучи

Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. 06.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-06T17:20+0300

2022-04-06T17:20+0300

2022-04-06T17:20+0300

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СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Украина завершила подготовку новых провокаций с привлечением мирного населения в Конотопе, Тростянце, Бородянке и Катюжанке по типу "бучинского сценария", заявил в среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.По словам Мизинцева, Киев готовит очередные провокационные материалы о гибели мирного населения, якобы в результате действий российской армии.Мизинцев также заявил, что бесчеловечное и ужасное преступление киевского режима в Буче должно быть тщательно расследовано с привлечением международных правозащитных организаций, это геноцид собственного народа.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/bucha-antirossiyskaya-provokatsiya-s-troynym-dnom-1038502563.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/podrobnyy-razbor-v-chm-prokololis-organizatory-ukrainskoy-provokatsii-v-buche-1038501304.html

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