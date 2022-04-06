https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/ogranichenie-poletov-v-odinnadtsat-aeroportov-rossii-prodleno-do-13-aprelya-1038507487.html

Ограничение полетов в одиннадцать аэропортов России продлено до 13 апреля

Ограничение полетов в одиннадцать аэропортов России продлено до 13 апреля

Росавиация приостановила работу аэропортов ряда южных городов России 24 февраля, в связи с тем, что территория аэродромов была признана небезопасной. 06.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-06T10:35+0300

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СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 13 апреля, сообщает Росавиация.Для перевозки пассажиров в указанные аэропорты российским авиакомпаниям Росавиация рекомендует использовать альтернативные маршруты, а именно аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Остальные аэропорты России, в том числе международные, работают в обычном режиме.Полеты в ряд аэропортов юга и центральной части России были ограничены в конце февраля из-за осложнения обострения на Донбассе и начала спецоперации на Украине, так как территория аэродромов была признана небезопасной.С 8 апреля "Аэрофлот" запустит рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан на российских самолетах SSJ100.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/aeroflot-v-aprele-zapustit-pryamye-reysy-iz-sochi-v-shest-stran-1038295047.html

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аэропорт, россия, сочи, санкции