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https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/ogranichenie-poletov-v-odinnadtsat-aeroportov-rossii-prodleno-do-13-aprelya-1038507487.html
Ограничение полетов в одиннадцать аэропортов России продлено до 13 апреля
Ограничение полетов в одиннадцать аэропортов России продлено до 13 апреля
Росавиация приостановила работу аэропортов ряда южных городов России 24 февраля, в связи с тем, что территория аэродромов была признана небезопасной. 06.04.2022, Sputnik Абхазия
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аэропорт
россия
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санкции
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СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 13 апреля, сообщает Росавиация.Для перевозки пассажиров в указанные аэропорты российским авиакомпаниям Росавиация рекомендует использовать альтернативные маршруты, а именно аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Остальные аэропорты России, в том числе международные, работают в обычном режиме.Полеты в ряд аэропортов юга и центральной части России были ограничены в конце февраля из-за осложнения обострения на Донбассе и начала спецоперации на Украине, так как территория аэродромов была признана небезопасной.С 8 апреля "Аэрофлот" запустит рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан на российских самолетах SSJ100.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/aeroflot-v-aprele-zapustit-pryamye-reysy-iz-sochi-v-shest-stran-1038295047.html
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аэропорт, россия, сочи, санкции

Ограничение полетов в одиннадцать аэропортов России продлено до 13 апреля

10:35 06.04.2022 (обновлено: 10:51 06.04.2022)
© Sputnik / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСпоттинг в международном аэропорту Красноярска
Споттинг в международном аэропорту Красноярска - Sputnik Абхазия, 1920, 06.04.2022
© Sputnik / Илья Наймушин
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Росавиация приостановила работу аэропортов ряда южных городов России 24 февраля, в связи с тем, что территория аэродромов была признана небезопасной.
СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 13 апреля, сообщает Росавиация.

"До 13 апреля 2022 года 03:45 мск продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", – говорится в сообщении.

Для перевозки пассажиров в указанные аэропорты российским авиакомпаниям Росавиация рекомендует использовать альтернативные маршруты, а именно аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
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25 марта, 13:55
Остальные аэропорты России, в том числе международные, работают в обычном режиме.
Полеты в ряд аэропортов юга и центральной части России были ограничены в конце февраля из-за осложнения обострения на Донбассе и начала спецоперации на Украине, так как территория аэродромов была признана небезопасной.
С 8 апреля "Аэрофлот" запустит рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан на российских самолетах SSJ100.
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