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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 7 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 7 апреля
Территория Черноморского побережья Абхазии находится под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления. 06.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-06T15:52+0300
2022-04-06T15:52+0300
2022-04-06T15:52+0300
в абхазии
погода в абхазии
новости
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СУХУМ, 6 апр – Sputnik. В четверг, 7 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха 60-80%.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии, новости
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 7 апреля
Территория Черноморского побережья Абхазии находится под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 6 апр – Sputnik. В четверг, 7 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.