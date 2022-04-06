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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 7 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 7 апреля

Территория Черноморского побережья Абхазии находится под влиянием барического поля пониженного атмосферного давления. 06.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-06T15:52+0300

2022-04-06T15:52+0300

2022-04-06T15:52+0300

в абхазии

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СУХУМ, 6 апр – Sputnik. В четверг, 7 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха 60-80%.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости