https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/ria-novosti-zapustilo-multimediynyy-proekt-o-genotside-naseleniya-dnr-i-lnr-1038521577.html
РИА Новости запустило мультимедийный проект о геноциде населения ДНР и ЛНР
РИА Новости запустило мультимедийный проект о геноциде населения ДНР и ЛНР
Ежедневно на сайте проекта будут публиковаться фото- и видеосвидетельства, показания очевидцев и справочно–аналитические материалы, не только демонстрирующие... 06.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-06T18:15+0300
2022-04-06T18:15+0300
2022-04-06T18:15+0300
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СУХУМ, 6 апр - Sputnik. "Донбасс. Геноцид. 2014-2022" — такое название получил мультимедийный проект РИА Новости о фактах целенаправленного уничтожении киевским режимом мирного населения Донецкой и Луганской областей. Проект разбит на три тематические рубрики: "Геноцид", "Нацификация" и "Милитаризация", и дает ответ на вопрос, что на самом деле происходило на Донбассе в течение последних восьми лет. Помимо визуальных материалов и аудиофайлов контент рубрик включает инфографику и лонгриды. В среду, 6 апреля, стартует русскоязычная версия проекта, позднее при поддержке редакций международного информационного агентства и радио Sputnik проект начнет пополняться материалами на английском, французском, немецком, арабском, китайском и других языках.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, TikTok, Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 9 млн подписчиков.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/posolstvo-rossii-v-abkhazii-peredalo-smi-svidetelstva-prestupleniy-vsu-na-donbasse-18-1037837411.html
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
донбасс, россия, риа новости
РИА Новости запустило мультимедийный проект о геноциде населения ДНР и ЛНР
Ежедневно на сайте проекта будут публиковаться фото- и видеосвидетельства, показания очевидцев и справочно–аналитические материалы, не только демонстрирующие эпизоды преступлений, но и исследующие корни катастрофы, ее ключевых заказчиков и фигурантов.
СУХУМ, 6 апр - Sputnik
. "Донбасс. Геноцид. 2014-2022" — такое название получил мультимедийный проект
РИА Новости о фактах целенаправленного уничтожении киевским режимом мирного населения Донецкой и Луганской областей.
Проект разбит на три тематические рубрики: "Геноцид"
, "Нацификация"
и "Милитаризация"
, и дает ответ на вопрос, что на самом деле происходило на Донбассе в течение последних восьми лет.
Помимо визуальных материалов и аудиофайлов контент рубрик включает инфографику и лонгриды.
В среду, 6 апреля, стартует русскоязычная версия проекта, позднее при поддержке редакций международного информационного агентства и радио Sputnik
проект начнет пополняться материалами на английском, французском, немецком, арабском, китайском и других языках.
РИА Новости
— лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт.
Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter
, "ВКонтакте"
, "Одноклассники"
, Telegram
, TikTok
, Rutube
и "Яндекс.Дзен"
превышает 9 млн подписчиков.