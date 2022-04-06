https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/rossiyskie-voennye-unichtozhili-pyat-skladov-goryuchego-na-ukraine-1038507813.html
Российские военные уничтожили пять складов горючего на Украине
Российские военные уничтожили пять складов горючего на Украине
Россия начала военную спецоперацию на Украине, целью которой является денацификация и демилитаризация страны, 24 февраля. В рамках спецоперации удары... 06.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-06T11:00+0300
2022-04-06T11:00+0300
2022-04-06T11:00+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Российские войска нанесли высокоточные удары по пяти складам горючего на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова. По заявлению Конашенкова, эти склады снабжали топливом украинские войска на Донбассе, а также в районах Харькова и Николаева.Также в ведомстве заявили, что за сутки российская ПВО сбила четыре украинских беспилотника в районах Бердянска, Горняка, Уванского и Чернобаевки. Кроме того, ночью российская авиация и ракетные войска уничтожили 24 военных объекта Украины. Среди них: зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", 5 складов материально-технического обеспечения, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск.Всего, по последним данным, с начала проведения специальной военной операции потери ВСУ составляют: 125 самолетов, 91 вертолет, 398 беспилотника, 226 зенитных ракетных комплексов, 1969 танков и других бронемашин, 214 установок реактивных систем залпового огня, 852 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1873 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/minoborony-rossii-kiev-ne-zainteresovan-v-sokhranenii-zhizney-svoikh-voennosluzhaschikh-1038503193.html
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украина, россия, новости
Российские военные уничтожили пять складов горючего на Украине
Россия начала военную спецоперацию на Украине, целью которой является денацификация и демилитаризация страны, 24 февраля. В рамках спецоперации удары производятся по военным объектам и инфраструктуре противника.
СУХУМ, 6 апр – Sputnik.
Российские войска нанесли высокоточные удары по пяти складам горючего на Украине, сообщает РИА Новости
со ссылкой на официального представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова.
"Утром 6 апреля высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожены пять баз хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск", – заявил Конашенков.
По заявлению Конашенкова, эти склады снабжали топливом украинские войска на Донбассе, а также в районах Харькова и Николаева.
Также в ведомстве заявили, что за сутки российская ПВО сбила четыре украинских беспилотника в районах Бердянска, Горняка, Уванского и Чернобаевки.
Кроме того, ночью российская авиация и ракетные войска уничтожили 24 военных объекта Украины. Среди них: зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", 5 складов материально-технического обеспечения, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск.
Всего, по последним данным, с начала проведения специальной военной операции потери ВСУ составляют: 125 самолетов, 91 вертолет, 398 беспилотника, 226 зенитных ракетных комплексов, 1969 танков и других бронемашин, 214 установок реактивных систем залпового огня, 852 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1873 единицы специальной военной автомобильной техники.