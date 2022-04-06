https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/rossiyskie-voennye-unichtozhili-pyat-skladov-goryuchego-na-ukraine-1038507813.html

Российские военные уничтожили пять складов горючего на Украине

Российские военные уничтожили пять складов горючего на Украине

Россия начала военную спецоперацию на Украине, целью которой является денацификация и демилитаризация страны, 24 февраля. В рамках спецоперации удары... 06.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-06T11:00+0300

2022-04-06T11:00+0300

2022-04-06T11:00+0300

военная спецоперация рф в донбассе

украина

россия

новости

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СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Российские войска нанесли высокоточные удары по пяти складам горючего на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова. По заявлению Конашенкова, эти склады снабжали топливом украинские войска на Донбассе, а также в районах Харькова и Николаева.Также в ведомстве заявили, что за сутки российская ПВО сбила четыре украинских беспилотника в районах Бердянска, Горняка, Уванского и Чернобаевки. Кроме того, ночью российская авиация и ракетные войска уничтожили 24 военных объекта Украины. Среди них: зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", 5 складов материально-технического обеспечения, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск.Всего, по последним данным, с начала проведения специальной военной операции потери ВСУ составляют: 125 самолетов, 91 вертолет, 398 беспилотника, 226 зенитных ракетных комплексов, 1969 танков и других бронемашин, 214 установок реактивных систем залпового огня, 852 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1873 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/minoborony-rossii-kiev-ne-zainteresovan-v-sokhranenii-zhizney-svoikh-voennosluzhaschikh-1038503193.html

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