Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/rossiyskie-voennye-unichtozhili-pyat-skladov-goryuchego-na-ukraine-1038507813.html
Российские военные уничтожили пять складов горючего на Украине
Российские военные уничтожили пять складов горючего на Украине
Россия начала военную спецоперацию на Украине, целью которой является денацификация и демилитаризация страны, 24 февраля. В рамках спецоперации удары... 06.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-06T11:00+0300
2022-04-06T11:00+0300
военная спецоперация рф в донбассе
украина
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038506951_0:3:908:514_1920x0_80_0_0_cfd56d61b23a72e781c1811ba49fc862.jpg
СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Российские войска нанесли высокоточные удары по пяти складам горючего на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова. По заявлению Конашенкова, эти склады снабжали топливом украинские войска на Донбассе, а также в районах Харькова и Николаева.Также в ведомстве заявили, что за сутки российская ПВО сбила четыре украинских беспилотника в районах Бердянска, Горняка, Уванского и Чернобаевки. Кроме того, ночью российская авиация и ракетные войска уничтожили 24 военных объекта Украины. Среди них: зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", 5 складов материально-технического обеспечения, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск.Всего, по последним данным, с начала проведения специальной военной операции потери ВСУ составляют: 125 самолетов, 91 вертолет, 398 беспилотника, 226 зенитных ракетных комплексов, 1969 танков и других бронемашин, 214 установок реактивных систем залпового огня, 852 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1873 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/minoborony-rossii-kiev-ne-zainteresovan-v-sokhranenii-zhizney-svoikh-voennosluzhaschikh-1038503193.html
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038506951_110:0:799:517_1920x0_80_0_0_ffc323e4592b0801c6541e8dfdd96b23.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
украина, россия, новости

Российские военные уничтожили пять складов горючего на Украине

11:00 06.04.2022
© Foto / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ЗРК "Бук-МЗ" и радиолокационной станции "Небо-СВ" на Украине
Работа ЗРК Бук-МЗ и радиолокационной станции Небо-СВ на Украине - Sputnik Абхазия, 1920, 06.04.2022
© Foto / Министерство обороны РФ
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Россия начала военную спецоперацию на Украине, целью которой является денацификация и демилитаризация страны, 24 февраля. В рамках спецоперации удары производятся по военным объектам и инфраструктуре противника.
СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Российские войска нанесли высокоточные удары по пяти складам горючего на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова.

"Утром 6 апреля высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожены пять баз хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск", – заявил Конашенков.

По заявлению Конашенкова, эти склады снабжали топливом украинские войска на Донбассе, а также в районах Харькова и Николаева.
Также в ведомстве заявили, что за сутки российская ПВО сбила четыре украинских беспилотника в районах Бердянска, Горняка, Уванского и Чернобаевки.
Брошенный ВСУ гаубичный дивизион в Бердянске - Sputnik Абхазия, 1920, 05.04.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Минобороны России: Киев не заинтересован в сохранении жизней своих военнослужащих
Вчера, 20:49
Кроме того, ночью российская авиация и ракетные войска уничтожили 24 военных объекта Украины. Среди них: зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", 5 складов материально-технического обеспечения, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск.
Всего, по последним данным, с начала проведения специальной военной операции потери ВСУ составляют: 125 самолетов, 91 вертолет, 398 беспилотника, 226 зенитных ракетных комплексов, 1969 танков и других бронемашин, 214 установок реактивных систем залпового огня, 852 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1873 единицы специальной военной автомобильной техники.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0