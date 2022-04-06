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Умер Владимир Жириновский
Умер Владимир Жириновский
О смерти политика после долгой и тяжелой болезни сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. 06.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-06T13:07+0300
2022-04-06T13:07+0300
2022-04-06T13:21+0300
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СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Руководитель фракции ЛДПР - Либерально-демократической партии России в Государственной Думе России Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России. Лучшая оценка его деятельности — неизменная поддержка избирателей. Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нём всегда будет в наших сердцах", - написал Володин.Представители думской фракции ЛДПР назвали смерть политика ударом для всей России"."Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира", - говорится в официальном заявлении партии.Руководитель ЛДПР со 2 марта находился на лечении в московской клинике, куда попал с коронавирусом.25 марта о кончине Жириновского сообщил сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале, а затем удалил эту запись. Тогда Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти политика, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжёлое.
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владимир жириновский, новости, россия
Умер Владимир Жириновский
13:07 06.04.2022 (обновлено: 13:21 06.04.2022)
Дополняется
О смерти политика после долгой и тяжелой болезни сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
СУХУМ, 6 апр - Sputnik.
Руководитель фракции ЛДПР - Либерально-демократической партии России в Государственной Думе России Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни, сообщил
председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России. Лучшая оценка его деятельности — неизменная поддержка избирателей. Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нём всегда будет в наших сердцах", - написал Володин.
Представители думской фракции ЛДПР назвали смерть политика ударом для всей России".
"Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира", - говорится в официальном заявлении партии.
Руководитель ЛДПР со 2 марта находился на лечении в московской клинике, куда попал с коронавирусом.
25 марта о кончине Жириновского сообщил сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале, а затем удалил эту запись. Тогда Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти политика, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжёлое.