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Умер Владимир Жириновский

Умер Владимир Жириновский

О смерти политика после долгой и тяжелой болезни сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. 06.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-06T13:07+0300

2022-04-06T13:07+0300

2022-04-06T13:21+0300

владимир жириновский

новости

россия

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СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Руководитель фракции ЛДПР - Либерально-демократической партии России в Государственной Думе России Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России. Лучшая оценка его деятельности — неизменная поддержка избирателей. Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нём всегда будет в наших сердцах", - написал Володин.Представители думской фракции ЛДПР назвали смерть политика ударом для всей России"."Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира", - говорится в официальном заявлении партии.Руководитель ЛДПР со 2 марта находился на лечении в московской клинике, куда попал с коронавирусом.25 марта о кончине Жириновского сообщил сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале, а затем удалил эту запись. Тогда Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти политика, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжёлое.

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владимир жириновский, новости, россия