https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/v-abkhazii-podtverzhdeno-17-novykh-sluchaev-koronavirusa-za-sutki-1038505058.html

В Абхазии подтверждено 17 новых случаев коронавируса за сутки

В Абхазии подтверждено 17 новых случаев коронавируса за сутки

Всего с начала пандемии в республике выявлено 53530 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 06.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-06T02:25+0300

2022-04-06T02:25+0300

2022-04-06T02:28+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

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абхазия

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СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 89 человек в Абхазии за сутки, диагноз подтвердился у 17 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 23 пациента, в тяжелом состоянии трое из них, состояние здоровья 20 человек - средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице три пациента, двое в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - четверо, в Гагрской ЦРБ – один, в Ткуарчалской ЦРБ - четыре пациента. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53530 человек. Зарегистрирован 681 летальный случай. Выздоровели 50940 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/v-abkhazii-dopustili-snyatie-ryada-ogranichitelnykh-mer-po-koronavirusu-1038495988.html

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новости, мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия