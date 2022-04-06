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В Абхазии подтверждено 17 новых случаев коронавируса за сутки
В Абхазии подтверждено 17 новых случаев коронавируса за сутки
Всего с начала пандемии в республике выявлено 53530 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 06.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-06T02:25+0300
2022-04-06T02:25+0300
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СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 89 человек в Абхазии за сутки, диагноз подтвердился у 17 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 23 пациента, в тяжелом состоянии трое из них, состояние здоровья 20 человек - средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице три пациента, двое в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - четверо, в Гагрской ЦРБ – один, в Ткуарчалской ЦРБ - четыре пациента. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53530 человек. Зарегистрирован 681 летальный случай. Выздоровели 50940 человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/v-abkhazii-dopustili-snyatie-ryada-ogranichitelnykh-mer-po-koronavirusu-1038495988.html
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новости, мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия
В Абхазии подтверждено 17 новых случаев коронавируса за сутки
02:25 06.04.2022 (обновлено: 02:28 06.04.2022)
Всего с начала пандемии в республике выявлено 53530 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
СУХУМ, 6 апр - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 89 человек в Абхазии за сутки, диагноз подтвердился у 17 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 23 пациента, в тяжелом состоянии трое из них, состояние здоровья 20 человек - средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице три пациента, двое в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - четверо, в Гагрской ЦРБ – один, в Ткуарчалской ЦРБ - четыре пациента.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53530 человек. Зарегистрирован 681 летальный случай. Выздоровели 50940 человек.