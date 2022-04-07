Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/aeroport-sochi-predostavit-passazhiram-uslugi-skvoznoy-stykovki-1038535444.html
Аэропорт Сочи предоставит пассажирам услуги сквозной стыковки
Аэропорт Сочи предоставит пассажирам услуги сквозной стыковки
Из аэропорта Сочи осуществляются зарубежные рейсы на "Суперджетах" SSJ-100. 07.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-07T15:20+0300
2022-04-07T15:56+0300
аэропорт сочи
сочи
санкции
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/07/1038533790_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_defb94eafe41303ea8f39d1e4431e79a.jpg
СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Аэропорт Сочи в ближайшее время сможет организовать услуги сквозного транзита багажа, пассажирам, прилетевшим внутренним рейсом и направляющимся за границу, не придется получать багаж и проходить регистрацию, багаж перегрузят автоматически. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России. Отмечается, что те пассажиры, которые улетели на отдых сегодня, на обратной дороге уже смогут не забирать багаж для пересадки, его перегрузят автоматически. По данным аэропорта, более 50% трансферных пассажиров выбирают стыковку овернайт (то есть с ночевкой, прилет в один день, вылет в другой).Кроме того, сообщается, что авиакомпания "Россия" начала летать за границу из Сочи на SSJ-100, первые рейсы за границу из Сочи на самолетах SSJ-100 авиакомпании "Россия" отправились в среду, 7 апреля.По предварительным данным, количество трансферных пассажиров (то есть прилетевших в Сочи на рейсах из других городов) на рейсах "России" через Сочи в Каир, Анталью и Стамбул сейчас составляет от 40 до 50%, а на ряде рейсов, возможно, и больше.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/aeroflot-v-aprele-zapustit-pryamye-reysy-iz-sochi-v-shest-stran-1038295047.html
сочи
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/07/1038533790_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_586bf8fa613d5561f705989d626bbf1b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
аэропорт сочи, сочи, санкции, россия

Аэропорт Сочи предоставит пассажирам услуги сквозной стыковки

15:20 07.04.2022 (обновлено: 15:56 07.04.2022)
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Сочи
Повседневная жизнь в Сочи - Sputnik Абхазия, 1920, 07.04.2022
© Sputnik / Александр Кряжев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Из аэропорта Сочи осуществляются зарубежные рейсы на "Суперджетах" SSJ-100.
СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Аэропорт Сочи в ближайшее время сможет организовать услуги сквозного транзита багажа, пассажирам, прилетевшим внутренним рейсом и направляющимся за границу, не придется получать багаж и проходить регистрацию, багаж перегрузят автоматически. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России.
"Раньше в технологии трансфера багажа не было необходимости. Сейчас такой запрос у рынка есть. Технология в аэропорту существовала еще в период Олимпиады: она была для него разработана, но не внедрена. В течение двух недель она будет реализована. Да, сейчас пассажирам нужно получать багаж и проходить регистрацию, но так будет совсем недолго", – объясняет представитель аэропорта.
Отмечается, что те пассажиры, которые улетели на отдых сегодня, на обратной дороге уже смогут не забирать багаж для пересадки, его перегрузят автоматически.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Аэрофлот в Международном аэропорту Новосибирск (Толмачёво) им. А. И. Покрышкина. - Sputnik Абхазия, 1920, 25.03.2022
"Аэрофлот" в апреле запустит прямые рейсы из Сочи в шесть стран
25 марта, 13:55
По данным аэропорта, более 50% трансферных пассажиров выбирают стыковку овернайт (то есть с ночевкой, прилет в один день, вылет в другой).
Кроме того, сообщается, что авиакомпания "Россия" начала летать за границу из Сочи на SSJ-100, первые рейсы за границу из Сочи на самолетах SSJ-100 авиакомпании "Россия" отправились в среду, 7 апреля.
По предварительным данным, количество трансферных пассажиров (то есть прилетевших в Сочи на рейсах из других городов) на рейсах "России" через Сочи в Каир, Анталью и Стамбул сейчас составляет от 40 до 50%, а на ряде рейсов, возможно, и больше.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0