https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/aeroport-sochi-predostavit-passazhiram-uslugi-skvoznoy-stykovki-1038535444.html

Аэропорт Сочи предоставит пассажирам услуги сквозной стыковки

Аэропорт Сочи предоставит пассажирам услуги сквозной стыковки

Из аэропорта Сочи осуществляются зарубежные рейсы на "Суперджетах" SSJ-100. 07.04.2022, Sputnik Абхазия

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аэропорт сочи

сочи

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россия

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СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Аэропорт Сочи в ближайшее время сможет организовать услуги сквозного транзита багажа, пассажирам, прилетевшим внутренним рейсом и направляющимся за границу, не придется получать багаж и проходить регистрацию, багаж перегрузят автоматически. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России. Отмечается, что те пассажиры, которые улетели на отдых сегодня, на обратной дороге уже смогут не забирать багаж для пересадки, его перегрузят автоматически. По данным аэропорта, более 50% трансферных пассажиров выбирают стыковку овернайт (то есть с ночевкой, прилет в один день, вылет в другой).Кроме того, сообщается, что авиакомпания "Россия" начала летать за границу из Сочи на SSJ-100, первые рейсы за границу из Сочи на самолетах SSJ-100 авиакомпании "Россия" отправились в среду, 7 апреля.По предварительным данным, количество трансферных пассажиров (то есть прилетевших в Сочи на рейсах из других городов) на рейсах "России" через Сочи в Каир, Анталью и Стамбул сейчас составляет от 40 до 50%, а на ряде рейсов, возможно, и больше.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/aeroflot-v-aprele-zapustit-pryamye-reysy-iz-sochi-v-shest-stran-1038295047.html

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аэропорт сочи, сочи, санкции, россия