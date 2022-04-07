https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/aeroport-sochi-predostavit-passazhiram-uslugi-skvoznoy-stykovki-1038535444.html
Аэропорт Сочи предоставит пассажирам услуги сквозной стыковки
Аэропорт Сочи предоставит пассажирам услуги сквозной стыковки
Из аэропорта Сочи осуществляются зарубежные рейсы на "Суперджетах" SSJ-100. 07.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-07T15:20+0300
2022-04-07T15:20+0300
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СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Аэропорт Сочи в ближайшее время сможет организовать услуги сквозного транзита багажа, пассажирам, прилетевшим внутренним рейсом и направляющимся за границу, не придется получать багаж и проходить регистрацию, багаж перегрузят автоматически. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России. Отмечается, что те пассажиры, которые улетели на отдых сегодня, на обратной дороге уже смогут не забирать багаж для пересадки, его перегрузят автоматически. По данным аэропорта, более 50% трансферных пассажиров выбирают стыковку овернайт (то есть с ночевкой, прилет в один день, вылет в другой).Кроме того, сообщается, что авиакомпания "Россия" начала летать за границу из Сочи на SSJ-100, первые рейсы за границу из Сочи на самолетах SSJ-100 авиакомпании "Россия" отправились в среду, 7 апреля.По предварительным данным, количество трансферных пассажиров (то есть прилетевших в Сочи на рейсах из других городов) на рейсах "России" через Сочи в Каир, Анталью и Стамбул сейчас составляет от 40 до 50%, а на ряде рейсов, возможно, и больше.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/aeroflot-v-aprele-zapustit-pryamye-reysy-iz-sochi-v-shest-stran-1038295047.html
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аэропорт сочи, сочи, санкции, россия
Аэропорт Сочи предоставит пассажирам услуги сквозной стыковки
15:20 07.04.2022 (обновлено: 15:56 07.04.2022)
Из аэропорта Сочи осуществляются зарубежные рейсы на "Суперджетах" SSJ-100.
СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Аэропорт Сочи в ближайшее время сможет организовать услуги сквозного транзита багажа, пассажирам, прилетевшим внутренним рейсом и направляющимся за границу, не придется получать багаж и проходить регистрацию, багаж перегрузят автоматически. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России.
"Раньше в технологии трансфера багажа не было необходимости. Сейчас такой запрос у рынка есть. Технология в аэропорту существовала еще в период Олимпиады: она была для него разработана, но не внедрена. В течение двух недель она будет реализована. Да, сейчас пассажирам нужно получать багаж и проходить регистрацию, но так будет совсем недолго", – объясняет представитель аэропорта.
Отмечается, что те пассажиры, которые улетели на отдых сегодня, на обратной дороге уже смогут не забирать багаж для пересадки, его перегрузят автоматически.
По данным аэропорта, более 50% трансферных пассажиров выбирают стыковку овернайт (то есть с ночевкой, прилет в один день, вылет в другой).
Кроме того, сообщается, что авиакомпания "Россия" начала летать за границу из Сочи на SSJ-100, первые рейсы за границу из Сочи на самолетах SSJ-100 авиакомпании "Россия" отправились в среду, 7 апреля.
По предварительным данным, количество трансферных пассажиров (то есть прилетевших в Сочи на рейсах из других городов) на рейсах "России" через Сочи в Каир, Анталью и Стамбул сейчас составляет от 40 до 50%, а на ряде рейсов, возможно, и больше.