https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/bzhaniya-vyrazil-soboleznovaniya-seme-zhirinovskogo-1038530167.html

Бжания выразил соболезнования семье Жириновского

Бжания выразил соболезнования семье Жириновского

Руководитель фракции ЛДПР – Либерально-демократической партии России – в Государственной Думе России Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни. 07.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-07T10:35+0300

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аслан бжания

владимир жириновский

политика

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СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнование семье Владимира Жириновского в связи с его кончиной, сообщает пресс-служба главы государства.Владимир Жириновский умер 6 апреля. Руководитель ЛДПР 2 февраля был госпитализирован и находился на лечении в московской клинике, куда попал с вызванной коронавирусом двусторонней пневмонией.25 марта о кончине Жириновского сообщил сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале, а затем удалил эту запись. Тогда Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти политика, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжелое.Жириновский шесть раз был кандидатом в президенты России, в том числе и во время последних выборов 2018 года, и славился своей эпатажностью и яркими, иногда резкими высказываниями.В 2005 году Владимир Жириновский был награжден орденом "Ахьдз-Апша" II степени за вклад в укрепление дружбы между народами Абхазии и России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/arshba-o--zhirinovskom-takogo-interesnogo-politika-i-cheloveka-v-rossii-esche-dolgo-ne-budet-1038520154.html

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аслан бжания, владимир жириновский, политика