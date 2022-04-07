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Бжания выразил соболезнования семье Жириновского
Бжания выразил соболезнования семье Жириновского
Руководитель фракции ЛДПР – Либерально-демократической партии России – в Государственной Думе России Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни. 07.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-07T10:35+0300
2022-04-07T10:35+0300
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аслан бжания
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политика
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СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнование семье Владимира Жириновского в связи с его кончиной, сообщает пресс-служба главы государства.Владимир Жириновский умер 6 апреля. Руководитель ЛДПР 2 февраля был госпитализирован и находился на лечении в московской клинике, куда попал с вызванной коронавирусом двусторонней пневмонией.25 марта о кончине Жириновского сообщил сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале, а затем удалил эту запись. Тогда Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти политика, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжелое.Жириновский шесть раз был кандидатом в президенты России, в том числе и во время последних выборов 2018 года, и славился своей эпатажностью и яркими, иногда резкими высказываниями.В 2005 году Владимир Жириновский был награжден орденом "Ахьдз-Апша" II степени за вклад в укрепление дружбы между народами Абхазии и России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/arshba-o--zhirinovskom-takogo-interesnogo-politika-i-cheloveka-v-rossii-esche-dolgo-ne-budet-1038520154.html
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аслан бжания, владимир жириновский, политика
Бжания выразил соболезнования семье Жириновского
10:35 07.04.2022 (обновлено: 11:14 07.04.2022)
Руководитель фракции ЛДПР – Либерально-демократической партии России – в Государственной Думе России Владимир Жириновский скончался на 76-м году жизни.
СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнование семье Владимира Жириновского в связи с его кончиной, сообщает пресс-служба главы государства.
"Владимир Вольфович был одним из ярчайших политиков Российской Федерации, который внес неоценимый вклад в развитие и укрепление парламентаризма в стране. У него всегда была своя точка зрения на важнейшие события, которой он твердо придерживался. Он был государственным деятелем, для которого интересы народа Российской Федерации всегда стояли на первом месте", – говорится в сообщении.
Владимир Жириновский умер 6 апреля.
Руководитель ЛДПР 2 февраля был госпитализирован и находился на лечении в московской клинике, куда попал с вызванной коронавирусом двусторонней пневмонией.
25 марта о кончине Жириновского сообщил сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram-канале, а затем удалил эту запись. Тогда Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти политика, подчеркнув, что состояние Жириновского действительно тяжелое.
Жириновский шесть раз был кандидатом в президенты России, в том числе и во время последних выборов 2018 года, и славился своей эпатажностью и яркими, иногда резкими высказываниями.
В 2005 году Владимир Жириновский был награжден орденом "Ахьдз-Апша" II степени за вклад в укрепление дружбы между народами Абхазии и России.