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https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/daur-kove-rasskazal-o-planakh-na-postu-ministra-kultury-1038532127.html
Даур Кове рассказал о планах на посту министра культуры
Даур Кове рассказал о планах на посту министра культуры
Указом президента Абхазии на пост министра культуры был назначен экс-министр иностранных дел Даур Кове. 07.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-07T13:40+0300
2022-04-07T13:58+0300
культура
абхазия
в абхазии
даур кове
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СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Работа в Министерстве культуры будет направлена на наращивание деятельности подведомственных учреждений после снятия ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал новый министр культуры Абхазии Даур Кове.По его словам, последние два года тяжело дались во всех сферах жизнедеятельности, особенно в культуре. Продолжительное время не функционировали театры, концертные залы, музеи. Это серьезно сказалось на этих учреждениях.В целом, как признался министр, планы на новом поприще простые. По его словам, предстоит большой объем работы."Направление очень ответственное, очень важное для страны, для народа в целом. Далее мы уже вместе с коллективом будем вникать в суть тех задач, которые стоят, и соответственно прорабатывать пути развития этого направления", – отметил он.О кадровых изменениях пока рано говорить, сказал новый министр культуры, задачи просто поменять кого-то нет.На новом поприще, по словам Даура Кове, ему будет полезен опыт, приобретенный в Министерстве иностранных дел. Он намерен использовать свои международные связи для дальнейшего развития культуры страны.До назначения Даура Кове на пост министра культуры, он занимал должность проректора по международным связям и экономическим вопросам Абхазского государственного университета и заместителя секретаря Совбеза. Однако по законодательству теперь он не имеет права совмещать две руководящие должности. Несмотря на это, он не намерен терять связь с университетом, но уже в другом статусе.Даур Кове добавил, что доверенная ему должность – большая ответственность, и заверил, что постарается оправдать доверие руководства и народа Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/naznachen-ministr-kultury-abkhazii-1038518201.html
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культура, абхазия, даур кове

Даур Кове рассказал о планах на посту министра культуры

13:40 07.04.2022 (обновлено: 13:58 07.04.2022)
© Foto / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Абхазии С. Лаврова и Д. Кове
Встреча глав МИД РФ и Абхазии С. Лаврова и Д. Кове - Sputnik Абхазия, 1920, 07.04.2022
© Foto / Пресс-служба МИД РФ
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Указом президента Абхазии на пост министра культуры был назначен экс-министр иностранных дел Даур Кове.
СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Работа в Министерстве культуры будет направлена на наращивание деятельности подведомственных учреждений после снятия ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал новый министр культуры Абхазии Даур Кове.
По его словам, последние два года тяжело дались во всех сферах жизнедеятельности, особенно в культуре. Продолжительное время не функционировали театры, концертные залы, музеи. Это серьезно сказалось на этих учреждениях.
"Сегодня эти ограничения постепенно снимаются. Мы ставим перед собой задачу, чтобы наращивать темпы, естественно будем думать о том, чтобы проводить как можно больше мероприятий как внутри республики, так и за ее пределами", – подчеркнул Кове.
В целом, как признался министр, планы на новом поприще простые. По его словам, предстоит большой объем работы.
Даур Кове - Sputnik Абхазия, 1920, 06.04.2022
В Абхазии
Назначен министр культуры Абхазии
Вчера, 16:31
"Направление очень ответственное, очень важное для страны, для народа в целом. Далее мы уже вместе с коллективом будем вникать в суть тех задач, которые стоят, и соответственно прорабатывать пути развития этого направления", – отметил он.
О кадровых изменениях пока рано говорить, сказал новый министр культуры, задачи просто поменять кого-то нет.
"Самое главное, чтобы люди понимали ответственность, которая на них возлагается, и соответственно будем вместе работать", – пояснил он.
На новом поприще, по словам Даура Кове, ему будет полезен опыт, приобретенный в Министерстве иностранных дел. Он намерен использовать свои международные связи для дальнейшего развития культуры страны.
До назначения Даура Кове на пост министра культуры, он занимал должность проректора по международным связям и экономическим вопросам Абхазского государственного университета и заместителя секретаря Совбеза. Однако по законодательству теперь он не имеет права совмещать две руководящие должности. Несмотря на это, он не намерен терять связь с университетом, но уже в другом статусе.
Даур Кове добавил, что доверенная ему должность – большая ответственность, и заверил, что постарается оправдать доверие руководства и народа Абхазии.
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