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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/fregat-chernomorskogo-flota-vypolnil-zalp-kalibrami-po-voennym-obektam-ukrainy-1038531256.html
Фрегат Черноморского флота выполнил залп "Калибрами" по военным объектам Украины
Фрегат Черноморского флота выполнил залп "Калибрами" по военным объектам Украины
Минобороны России опубликовали кадры пуска четырех ракет "Калибр" из носовой пусковой установки военного корабля. 07.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-07T11:30+0300
2022-04-07T11:41+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Фрегат Черноморского флота выполнил залповый пуск крылатых ракет "Калибр" по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны России."Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по назначенным наземным целям на территории Украины", – сказали в ведомстве.Ранее в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что высокоточными ракетами воздушного и морского базирования в течение ночи уничтожены четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районах Николаева, Запорожья, Харькова и Чугуева. С этих баз снабжались топливом украинские группировки войск под Харьковом, Николаевом и в Донбассе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/minu-obnaruzhili-na-zapadnom-poberezhe-kryma-1038530765.html
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министерство обороны рф, россия, черное море, украина

Фрегат Черноморского флота выполнил залп "Калибрами" по военным объектам Украины

11:30 07.04.2022 (обновлено: 11:41 07.04.2022)
© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Южный федеральный округ
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© Sputnik / Алексей Дружинин
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Минобороны России опубликовали кадры пуска четырех ракет "Калибр" из носовой пусковой установки военного корабля.
СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Фрегат Черноморского флота выполнил залповый пуск крылатых ракет "Калибр" по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны России.

"Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по назначенным наземным целям на территории Украины", – сказали в ведомстве.
Ранее в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что высокоточными ракетами воздушного и морского базирования в течение ночи уничтожены четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районах Николаева, Запорожья, Харькова и Чугуева. С этих баз снабжались топливом украинские группировки войск под Харьковом, Николаевом и в Донбассе.
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