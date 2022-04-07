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Фрегат Черноморского флота выполнил залп "Калибрами" по военным объектам Украины
Фрегат Черноморского флота выполнил залп "Калибрами" по военным объектам Украины
Минобороны России опубликовали кадры пуска четырех ракет "Калибр" из носовой пусковой установки военного корабля. 07.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-07T11:30+0300
2022-04-07T11:30+0300
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СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Фрегат Черноморского флота выполнил залповый пуск крылатых ракет "Калибр" по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны России."Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по назначенным наземным целям на территории Украины", – сказали в ведомстве.Ранее в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что высокоточными ракетами воздушного и морского базирования в течение ночи уничтожены четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районах Николаева, Запорожья, Харькова и Чугуева. С этих баз снабжались топливом украинские группировки войск под Харьковом, Николаевом и в Донбассе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/minu-obnaruzhili-na-zapadnom-poberezhe-kryma-1038530765.html
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министерство обороны рф, россия, черное море, украина
Фрегат Черноморского флота выполнил залп "Калибрами" по военным объектам Украины
11:30 07.04.2022 (обновлено: 11:41 07.04.2022)
Минобороны России опубликовали кадры пуска четырех ракет "Калибр" из носовой пусковой установки военного корабля.
СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Фрегат Черноморского флота выполнил залповый пуск крылатых ракет "Калибр" по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны России.
"Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по назначенным наземным целям на территории Украины", – сказали в ведомстве.
Ранее в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что высокоточными ракетами воздушного и морского базирования в течение ночи уничтожены четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районах Николаева, Запорожья, Харькова и Чугуева. С этих баз снабжались топливом украинские группировки войск под Харьковом, Николаевом и в Донбассе.