https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/mishustin-protiv-rossii-razvyazana-nastoyaschaya-ekonomicheskaya-voyna-1038533465.html

Мишустин: против России развязана настоящая экономическая война

Мишустин: против России развязана настоящая экономическая война

Ранее ряд стран Запада ввел беспрецедентные санкции против России из-за Украины. 07.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-07T12:45+0300

2022-04-07T12:45+0300

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михаил мишустин

экономика

санкции

россия

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СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Против России сегодня развязана настоящая экономическая война, поэтому перед кабмином и парламентом стоят исторические задачи – от их конструктивного взаимодействия будет зависеть то, как быстро адаптируется российская экономика к новым реалиям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.По его словам, основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/peskov-zayavil-ob-otsutstvii-v-rossii-osnovaniy-dlya-defolta-1038514749.html

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михаил мишустин, экономика, санкции, россия