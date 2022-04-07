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Мишустин: против России развязана настоящая экономическая война
Мишустин: против России развязана настоящая экономическая война
Ранее ряд стран Запада ввел беспрецедентные санкции против России из-за Украины. 07.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-07T12:45+0300
2022-04-07T12:45+0300
2022-04-07T12:55+0300
михаил мишустин
экономика
санкции
россия
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СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Против России сегодня развязана настоящая экономическая война, поэтому перед кабмином и парламентом стоят исторические задачи – от их конструктивного взаимодействия будет зависеть то, как быстро адаптируется российская экономика к новым реалиям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.По его словам, основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/peskov-zayavil-ob-otsutstvii-v-rossii-osnovaniy-dlya-defolta-1038514749.html
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михаил мишустин, экономика, санкции, россия
Мишустин: против России развязана настоящая экономическая война
12:45 07.04.2022 (обновлено: 12:55 07.04.2022)
Ранее ряд стран Запада ввел беспрецедентные санкции против России из-за Украины.
СУХУМ, 7 апр – Sputnik
. Против России сегодня развязана настоящая экономическая война, поэтому перед кабмином и парламентом стоят исторические задачи – от их конструктивного взаимодействия будет зависеть то, как быстро адаптируется российская экономика к новым реалиям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.
"Против России развязана самая настоящая экономическая война. И от нашего с вами конструктивного взаимодействия зависит, как быстро мы сможем адаптировать экономику к новым реалиям и вернуть ее к поступательному развитию", – сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина.
Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
По его словам, основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.