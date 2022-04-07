https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/naznachena-data-sozyva-pervogo-zasedaniya-sessii-parlamenta-shestogo-sozyva-1038541474.html

Назначена дата первого заседания сессии Парламента седьмого созыва

Назначена дата первого заседания сессии Парламента седьмого созыва

Повторные выборы в Парламент Абхазии состоятся по двум избирательным округам 14 и 28 мая. 07.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-07T17:14+0300

2022-04-07T17:14+0300

2022-04-07T17:38+0300

в абхазии

парламент абхазии

абхазия

выборы в парламент абхазии

аслан бжания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103035/54/1030355455_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_4acd1aa6aa0aaf3cee640c76739d46ef.jpg

СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания назначил дату первого заседания Народного Собрания седьмого созыва. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Выборы в Парламент Абхазии состоялись 12 марта, по 17 округам депутаты были избраны, еще в 17 округах 26 марта прошел второй тур. По итогам выборы состоялись в 16 округах, в округе №8 (Маякский) 28 мая пройдут повторные выборы, поскольку оба кандидата набрали равное количество голосов.14 мая также состоятся повторные выборы в Гудаутском городском округе №18, так как ни один кандидат не набрал абсолютного большинства голосов, необходимых для победы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/tsik-abkhazii-utverdil-kalendarnyy-plan-povtornykh-vyborov-po-okrugu-8-1038503676.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

парламент абхазии, абхазия, выборы в парламент абхазии, аслан бжания