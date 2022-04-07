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Назначена дата первого заседания сессии Парламента седьмого созыва
Назначена дата первого заседания сессии Парламента седьмого созыва
Повторные выборы в Парламент Абхазии состоятся по двум избирательным округам 14 и 28 мая. 07.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-07T17:14+0300
2022-04-07T17:14+0300
2022-04-07T17:38+0300
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СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания назначил дату первого заседания Народного Собрания седьмого созыва. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Выборы в Парламент Абхазии состоялись 12 марта, по 17 округам депутаты были избраны, еще в 17 округах 26 марта прошел второй тур. По итогам выборы состоялись в 16 округах, в округе №8 (Маякский) 28 мая пройдут повторные выборы, поскольку оба кандидата набрали равное количество голосов.14 мая также состоятся повторные выборы в Гудаутском городском округе №18, так как ни один кандидат не набрал абсолютного большинства голосов, необходимых для победы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/tsik-abkhazii-utverdil-kalendarnyy-plan-povtornykh-vyborov-po-okrugu-8-1038503676.html
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Назначена дата первого заседания сессии Парламента седьмого созыва
17:14 07.04.2022 (обновлено: 17:38 07.04.2022)
Повторные выборы в Парламент Абхазии состоятся по двум избирательным округам 14 и 28 мая.
СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания назначил дату первого заседания Народного Собрания седьмого созыва. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Согласно Указу президента и в соответствии со статьей 41 Конституции первое заседание сессии Парламента седьмого созыва состоится в 12:00 12 апреля.
Выборы в Парламент Абхазии состоялись 12 марта, по 17 округам депутаты были избраны, еще в 17 округах 26 марта прошел второй тур. По итогам выборы состоялись в 16 округах, в округе №8 (Маякский) 28 мая пройдут повторные выборы, поскольку оба кандидата набрали равное количество голосов.
14 мая также состоятся повторные выборы в Гудаутском городском округе №18, так как ни один кандидат не набрал абсолютного большинства голосов, необходимых для победы.