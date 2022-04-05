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ЦИК Абхазии утвердил календарный план повторных выборов по округу №8

ЦИК Абхазии утвердил календарный план повторных выборов по округу №8

Повторные выборы по Сухумскому избирательному округу №8 назначены в связи с тем, что во втором туре кандидаты набрали одинаковое количество голосов... 05.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-05T21:09+0300

2022-04-05T21:09+0300

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СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Абхазии утвердила календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов по округу №8 (Маякский), сообщает "Апсныпресс". Согласно плану, регистрация политических партий, инициативных групп будет длиться с 8 апреля по 28 апреля, до 18:00. Выдвижение кандидатов в депутаты - c 8 апреля по 28 апреля, до 18:00, а регистрация кандидатов в депутаты - с 28 апреля по 18 мая. Сообщение о регистрации кандидатов в депутаты будет опубликовано не позднее, чем на четвертый день после регистрации. Избирателей оповестят о месте и времени голосования не позднее 18 мая. Также, до 18 мая, не позднее, чем за 10 дней до выборов, списки избирателей будут представлены для всеобщего ознакомления. Обеспечение окружных и участковых избирательных комиссий избирательными бюллетенями будет произведено за 1-2 дня до выборов. 28-29 мая протоколы участковых избирательных комиссий о результатах голосования будут направлены в окружные избирательные комиссии. Направление протоколов окружных избирательных комиссии в ЦИК - не позднее 2 дней после выборов. Предварительные итоги будут обнародованы 29 мая, избранный кандидат будет зарегистрирован не позднее, чем через 7 дней.Публикация сообщения итогов выборов и списков избранных депутатов в Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия - состоится не позднее, чем через 7 дней, если результаты приведут к повторному голосованию, оно состоится не позднее, чем через 14 дней.Выборы в Парламент Абхазии состоялись 12 марта, по 17 округам депутаты были избраны, еще в 17 округах 26 марта прошел второй тур. По итогам выборы состоялись в 16 округах, в округе №8 (Маякский) пройдет повторное голосование, поскольку оба кандидата - Наур Нармания и Леон Губаз, набрали равное количество голосов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/parlament-abkhazii-rassmotrel-izmeneniya-v-zakon-o-vyborakh-deputatov-narodnogo-sobraniya-1038495871.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/tsik-zaregistriroval-16-izbrannykh-v-parlament-abkhazii-deputatov-1038390202.html

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новости, цик абхазии, выборы, народное собрание абхазии