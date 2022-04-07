https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/peskov-nazval-tsel-spetsoperatsii-na-ukraine-1038546541.html
Песков назвал цель спецоперации на Украине
Песков назвал цель спецоперации на Украине
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. 07.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-07T21:38+0300
2022-04-07T21:38+0300
2022-04-07T21:38+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия действиями на Украине предотвращает угрозу третьей мировой войны, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.Песков допустил, что ситуация может разрешиться дипломатическим путем."Это будет значительно зависеть от последовательности украинской позиции и в какой степени они будут готовы пойти на наши условия", — добавил Песков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/lavrov-ukraina-predstavila-proekt-dogovora-s-rossiey-s-otkhodom-ot-stambulskikh-polozheniy-1038535904.html
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дмитрий песков, россия, украина, политика
Песков назвал цель спецоперации на Украине
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля.
СУХУМ, 7 апр - Sputnik.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия действиями на Украине предотвращает угрозу третьей мировой войны, пишет РИА Новости
со ссылкой на телеканал Sky News.
"Представьте ситуацию, когда член НАТО, Украина, думая о возвращении Крыма, нападает на Россию и на российский Крым. Применяя статью 5 Устава НАТО, обладающим ядерным оружием странам НАТО придется защищать Украину, могла бы быть третья мировая война. Что сейчас осуществляется — это защита нас от любой потенциальной угрозы такой войны", — сказал он в эфире британского телеканала Sky News.
Песков допустил, что ситуация может разрешиться дипломатическим путем.
"Это будет значительно зависеть от последовательности украинской позиции и в какой степени они будут готовы пойти на наши условия", — добавил Песков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.