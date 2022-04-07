https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/peskov-nazval-tsel-spetsoperatsii-na-ukraine-1038546541.html

Песков назвал цель спецоперации на Украине

Песков назвал цель спецоперации на Украине

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. 07.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-07T21:38+0300

2022-04-07T21:38+0300

2022-04-07T21:38+0300

военная спецоперация рф в донбассе

дмитрий песков

россия

украина

политика

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СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия действиями на Украине предотвращает угрозу третьей мировой войны, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.Песков допустил, что ситуация может разрешиться дипломатическим путем."Это будет значительно зависеть от последовательности украинской позиции и в какой степени они будут готовы пойти на наши условия", — добавил Песков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/lavrov-ukraina-predstavila-proekt-dogovora-s-rossiey-s-otkhodom-ot-stambulskikh-polozheniy-1038535904.html

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дмитрий песков, россия, украина, политика