https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/pochetnaya-missiya-i-peregovory-intervyu-glavy-minzdrava-abkhazii-1038546144.html

Почетная миссия и переговоры: интервью главы Минздрава Абхазии

Почетная миссия и переговоры: интервью главы Минздрава Абхазии

Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба с рабочим визитом побывал в Цхинвале и Грозном. О своей поездке в столицы двух кавказских республик он рассказал в... 07.04.2022, Sputnik Абхазия

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В Югоосетинской республике Эдуард Бутба вместе с представителями медицинского сообщества Абхазии принял участие в международной научно-практической конференции, посвященной хирургии кисти. Абхазскому министру выпала честь открыть мероприятие."По приглашению министра здравоохранения Республики Южная Осетия я участвовал на Международной конференции по хирургии кисти, которая проходила в городе Цхинвал с 1 по 5 число. Мы в составе делегации выехали туда. У меня в качестве почетного гостя была миссия открыть эту конференцию. За что я благодарен моему коллеге Сослану Отаровичу Наниеву, который проводил эту конференцию и собрал большое количество участников. В Цхинвале собрались ведущие специалисты России по хирургии кисти. Очень достойно все было организовано. Эта конференция впервые проводилась на территории Южной Осетии”, - рассказал Эдуард Бутба.После он отправился в Чечню по приглашению вице-премьера Эльхана Сулейманова. Подробнее о визите министра кавказских республик, смотрите в интервью.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/teplyy-priem-i-obmen-opytom-glava-minzdrava-abkhazii-o-vizitakh-v-tskhinval-i-groznyy-1038537152.html

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