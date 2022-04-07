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Теплый прием и обмен опытом: глава Минздрава Абхазии о визитах в Цхинвал и Грозный

Теплый прием и обмен опытом: глава Минздрава Абхазии о визитах в Цхинвал и Грозный

Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба с рабочим визитом посетил Цхинвал и Грозный. 07.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-07T17:55+0300

2022-04-07T17:55+0300

2022-04-07T17:59+0300

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В югоосетинской республике он вместе с представителями медицинского сообщества Абхазии принял участие в Международной научно-практической конференции, посвященной хирургии кисти. А в Чечне встретился с членами правительства и посетил одно из главных медицинских учреждении республики – Грозненскую клиническую больницу.О своих визитах в Цхинвал и Грозный, каким опытом обменялись стороны и как опыт кавказских республик в сфере здравоохранения можно использовать в Абхазии, рассказал на радио Sputnik министр здравоохранения Эдуард Бутба.SputnikЕще на прошлой неделе министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба вместе с представителями медицинского сообщества республики отправился в Цхинвал. Цель визита – участие в международной конференции по хирургии кисти. Абхазскому министру выпала честь открыть мероприятие."По приглашению министра здравоохранения Республики Южная Осетия я участвовал в Международной конференции по хирургии кисти, которая проходила в городе Цхинвал с 1 по 5 число. Мы в составе делегации выехали туда. У меня в качестве почетного гостя была миссия открыть эту конференцию, за что я благодарен моему коллеге Сослану Отаровичу Наниеву, который проводил эту конференцию и собрал большое количество участников. В Цхинвале собрались ведущие специалисты России по хирургии кисти. Очень достойно все было организовано. Эта конференция впервые проводилась на территории Южной Осетии", – рассказал Эдуард Бутба.Конференция состояла не только из теоретической части, но и практической. Югоосетинские врачи обследовали более 100 пациентов и провели непростые операции на кисти более 50 из них. И это всего за одни сутки, отмечает министр. Среди пациентов были и дети, самому младшему из них – всего восемь месяцев.Такой опыт бесценен для абхазских врачей. Поэтому на конференции наши медики обменялись контактами с коллегами из Южной Осетии и России. А министр здравоохранения договорился о том, чтобы они приехали в республику для взаимодействия с местными врачами."Эта конференция, во-первых, – это обмен опытом, новые и познавательные в плане информации темы, как оперировать ту или иную патологию. Хирургия не стоит на месте, она развивается, достаточно крупными шагами идет вперед. Это обмен контактами, новые знакомства. Очень много участников было представлено из разных регионов Российской Федерации. Мы после конференции пригласили коллег в Республику Абхазия, потому что этот пласт проблем очень остро у нас стоит в плане медицинской диагностики и оперативного вмешательства. Мы запланировали такие мероприятия. Сейчас мы будем прорабатывать в спокойном режиме. Будем эти вопросы решать", – отметил он.После конференции министру здравоохранения Абхазии показали новую Цхинвалскую больницу. Это, по словам Бутба, большое, хорошо оборудованное лечебное заведение. А после состоялась встреча и с президентом Анатолием Бибиловым.Министр здравоохранения Абхазии добавил, Южная Осетия тепло встретила абхазскую делегацию.Грозненский приемНе менее теплым и насыщенным оказалась для министра здравоохранения Абхазии и рабочая поездка в Грозный."Визит в Чечню заранее был запланирован. Бывший министр здравоохранения Чечни Эльхан Абдулаевич Сулейманов вместе с министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым летом находились в Абхазии по приглашению президента Абхазии Аслана Георгиевича Бжания. После встречи с президентом мы с ними пообщались, показали достопримечательности наши. Они в свою очередь меня пригласили в Чечню. Я с большим удовольствием поехал в Чечню. На тот момент, когда Эльхан Абдулаевич Сулейманов был в Абхазии, он занимал пост министра здравоохранения Чеченской Республики, сейчас он вице-премьер, курирующий социальный блок. По приглашению вице-премьера я приехал в Чеченскую Республику", - рассказал Эдуард Бутба.В Грозном у министра состоялась встреча с Ахмедом Дудауевым, Эльханом Сулеймановым, а также новым министром здравоохранения Идрисом Байсултановым."Мы пообщались. Был теплый прием и в Цхинвале, и в Грозном. Мы посетили Республиканскую клиническую больницу в городе Грозном. Конечно, объемы впечатляют. Площадь больницы составляет 72 тысячи квадратных метров, семь этажей, 22 операционных зала. Больница рассчитана на 600 стационарных коек, оснащена по последнему слову техники. Я был в операционной, видел, какое там стоит оборудование. Рентгенографы стоят, и рентгенохирургия, и дистанционно оперируют, консилиумы проводят, и телемедицина развита. Возможности очень серьезные. Переговорили, чтобы сотрудничали с абхазскими коллегами в плане консилиумов, телемедицины. Уже более плотнее буду общаться с нашими коллегами, чтобы задействовать все возможности, которые нам предоставлены. В медицине всегда сложные вопросы решаются консилиумом", – отметил Бутба.Стороны обсудили и проблему с дефицитом кадров. Глава Минздрава Чечни отметил, что проведет переговоры с ректором Чеченского медицинского института о предоставлении квот для абхазских абитуриентов. Договорились и об отправке абхазских врачей в Чечню для повышения квалификации.Во время пандемии коронавируса в Абхазию кислород доставляли из Краснодара, Новороссийска, Волгограда. Однако на пике заболевания дефицит наблюдался и в самой России. Зачастую, по словам Бутба, сложно было достать кислород. Иная ситуация в Чечне, где, по словам Бутба, практически при каждой больнице имеются свои станции. Чеченская сторона готова поставлять в Абхазию кислород при необходимости."Самая большая станция стоит в Республиканской клинической больнице, где я находился. Там два агрегата двухтысячника, которые выдают две тысячи литров в минуту. Но у них еще есть резерв жидкого кислорода. Приятно был удивлен. Это одна из лучших кислородных станций в Российской Федерации. Они помогали Дагестану, Ингушетии в сложный период. Нам обещали, что при необходимости будут помогать братскому абхазскому народу", – добавил Бутба.

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