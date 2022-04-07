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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 8 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 8 апреля
Территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием южной периферии скандинавского циклона. 07.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-07T15:50+0300
2022-04-07T15:50+0300
2022-04-07T15:55+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 7 апр – Sputnik. В пятницу, 8 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью без осадков, днем временами дождь, местами возможна гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 8 апреля
15:50 07.04.2022 (обновлено: 15:55 07.04.2022)
Территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием южной периферии скандинавского циклона.
СУХУМ, 7 апр – Sputnik. В пятницу, 8 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью без осадков, днем временами дождь, местами возможна гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-4 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.