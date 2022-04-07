https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-8-aprelya-1038537029.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 8 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 8 апреля

Территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием южной периферии скандинавского циклона. 07.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-07T15:50+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 7 апр – Sputnik. В пятницу, 8 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью без осадков, днем временами дождь, местами возможна гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии